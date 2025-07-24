Şehit Orman İşçisi Kocaman, Eskişehir'de Uğurlandı

1) ŞEHİT ORMAN İŞÇİSİ KOCAMAN, ESKİŞEHİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki yangında şehit olan orman işçilerinden Tolunay Kocaman, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan 10 kişiden biri olan Tolunay Kocaman için Kümbet Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski Cumhurbaşkanı Yardımcı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, şehidin baba evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Kocaman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu baba evine getirilerek helallik alındı.

Şehit Kocaman'ın cenazesi tören mangasınca Kümbet meydanına getirildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ayşen Gürcan, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, şehit Kocaman'ın ailesi, orman çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kocaman'ın cenazesi ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

10 gün önce evlenen Kocaman'ın 3 gün önce de balayından döndüğü, Bilecik'teki orman yangınına desteğe gittikten sonra Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını için görevlendirildiği öğrenildi.