ŞEHİT PİLOTLARIN İZMİR'DE YAŞAYAN EŞLERİNE ACI HABER ULAŞTI - Son Dakika
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ŞEHİT PİLOTLARIN İZMİR'DE YAŞAYAN EŞLERİNE ACI HABER ULAŞTI

KAYSERİ'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in acı haberi, İzmir'de yaşayan eşlerine verildi. Şehitlerin evlerine Türk bayrağı asıldı. Şehitlerden Uğur Yıldız'ın cenazesi Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nden, Gökhan Özen'in cenazesi ise Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camisi'nden kaldırılacak. Taziye çadırları kuruldu ve taziye ziyaretleri devam ediyor.

04.06.2024 18:36
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1) ŞEHİT PİLOTLARIN İZMİR'DE YAŞAYAN EŞLERİNE ACI HABER ULAŞTI

KAYSERİ'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in acı haberi, İzmir'de yaşayan eşlerine verildi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, henüz bilinmeyen nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Kazada, pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen şehit oldu.

Şehadet haberi, İzmir'e düştü. Karşıyaka ilçesinde yaşayan şehit Gökhan Özen'in eşi Şeyma Özen ile Çiğli ilçesinde yaşayan Şehit Uğur Yıldız'ın eşi Hande Yıldız'a acı haber, sağlık ekiplerinin gözetiminde askeri yetkililerce verildi. Her iki şehidin de birer kız çocuğu babası olduğu belirtildi. Şehitlerin evlerine Türk bayrağı asıldı.

Şehitlerden Uğur Yıldız'ın cenazesinin yarın öğle vakti Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi. Gökhan Özen'in ise Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namaz sonrası son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Öte yandan AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çiğli ve Karşıyaka ilçe belediyeleri; şehitlerin evlerinin önünde taziye çadırı kurdu. Şehit pilotların, asker arkadaşları, dostları ve vatandaşlar ise taziye ziyaretinde bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞEHİT PİLOTLARIN İZMİR'DE YAŞAYAN EŞLERİNE ACI HABER ULAŞTI - Son Dakika


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