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Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Adı Trafik Parkuruna Verildi - Son Dakika
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Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Adı Trafik Parkuruna Verildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile çocuklar için kurulan trafik parkuruna, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

11.01.2024 - 12:58,
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile çocuklar için kurulan trafik parkuruna, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

Silopi Genç Girişimciler Derneği'nce hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Trafikte Güvendeyim Projesi' için, Sait Uysal Anaokulu'nda açılış töreni yapıldı. Törene Kaymakam Cihat Koç, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, AK Parti Silopi ilçe Başkanı Rana Tellioğlu, öğrenci ve veliler katıldı. Proje kapsamında hazırlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na da, İzmir Adliyesi'ne yönelik 4 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin'in ismi verildi. Törenin ardından açılışı yapılan Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar, akülü araçlara binerek parkurda sürüş deneyimi yaşadı. Trafik polisleri, parkurda yönlendirdikleri çocuklara trafik bilincini kazandırdı.

'ÖĞRENCİLER TRAFİĞE BİR-SIFIR ÖNDE BAŞLAYACAK'

Projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, 'Öğrencilerimizin trafik eğitimlerini daha rahat alabilmeleri için okulumuzun bahçesinde trafik parkuru oluşturuldu. Bu sayede öğrencilerimiz bu parkurda trafik eğitimlerini alıp trafiğe bir-sıfır önde başlayacaklardırö dedi.

Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar da, anaokulu ve ilkokul çağındaki öğrencilerin trafik bilincini aşılamak için parkı açtıklarını söyledi. Öğrenci velisi Tefik Kunur ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Çocuklarımızın hem yaya geçidi, hem trafik kuralları ve işaretlerini öğrenmesi, gerçekten de bizi çok mutlu etti. Etkinliğe katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin\'in Adı Trafik Parkuruna Verildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Adı Trafik Parkuruna Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Adı Trafik Parkuruna Verildi - Son Dakika
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