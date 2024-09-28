Şehit Polisin Mezarı Duygulandırdı - Son Dakika
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Şehit Polisin Mezarı Duygulandırdı

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İstanbul Ümraniye'de şehit edilen Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına bırakılan mektup, görenleri derinden etkiledi. Yeğeni tarafından yazıldığı düşünülen mektupta, 'Sen de orada rahat mısın?' gibi duygusal ifadelerle, Yılmaz'ın cesareti ve zor kaderi anıldı. Mektup, Yılmaz'ın ilk kadın şehit olarak anılmasına ve onun için duyulan özleme vurgu yaparak dikkatleri üzerine çekti.

28.09.2024 01:12
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Şehit polisin mezarına bırakılan mektup duygulandırdı

" Orada rahat mısın?"

İstanbul Ümraniye'de silah vurularak şehit edilen Polis Memur Şeyda Yılmaz'ın mezarına bırakılan mektup görenleri duygulandırdı. Mektupta yazılan ' Sende orada rahat mısın? ' sözleri yürekleri dağladı.

SİVAS - İstanbul Ümraniye'de silah vurularak şehit edilen Polis Memur Şeyda Yılmaz'ın mezarına bırakılan mektup görenleri duygulandırdı. Mektupta yazılan ' Sende orada rahat mısın? ' sözleri yürekleri dağladı.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta Polis şehitliğinde bulunan mezarının üzerine bırakılan mektup görenleri duygulandırdı. Yeğeni tarafından yazıldığı düşünülen mektupta duygu dolu sözler yer aldı. Mektupta, "Sen benim teyzemsin. İyi ki de öylesin. Sendeki kader böyleymiş. Senin için 2 saat ağladım. Ama şimdi gayet iyim. Sende orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin. Çok güzel bir şey. Biz inşallah sorgulu gideceğiz ama sen sorgusuz gittin. İnşallah. Sen benim en güzel, en tatlı, en sevecen, ve en sevilip sevilen teyzemsin. Allah'a demem ki seni çok sevmiş ve seni seçmiş. Ama teyze sen çok cesurmuşsun. O Kadara cesurmuşsun ki bütün polisler kaçmış. Sen kaçmamışsın" ifadeleri yer aldı.

"Şehitlikte tek kadın sensin"

Şehitlikte tek kadın şehidin Şeyda Yılmaz, olduğu yazılan notta, " Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin. O mezarlıkta yani. Şehitlikte tek kadın sensin. Bak gördün mü bu gece teyzem için uyumayacağım dedim ve şua ana kadar uyumadım. Bundan sonrasını Allah bilir. Eğer annem kızarsa uyurum ama eğer bir şey demezse belki uyumam. O belkiyi neden içine aldım biliyor musun? Çünkü belli değil. Çünkü çok uykum var. 5 dakika sonra uyuyabilirim" sözleri duygulandırdı.

Şehit Polisin Mezarı Duygulandırdı
Kaynak: İHA

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