Şehit Polis Ogün Yürümez İçin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Şehit Polis Ogün Yürümez İçin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Tören Düzenlendi

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İstanbul Bakırköy'de, bu sabah meydana gelen trafik kazası sonrası yolda önlem alırken bir otobüsün çarpması sonucu şehit olan polis Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenledi. Şehidin cenazesi memleketi Giresun'a uğurlandı.

03.11.2024 16:27
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(İSTANBUL) - İstanbul Bakırköy'de, bu sabah meydana gelen trafik kazası sonrası yolda önlem alırken bir otobüsün çarpması sonucu şehit olan polis Ogün Yürümez (33) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenledi. Şehidin cenazesi memleketi Giresun'a uğurlandı.

Bakırköy'de meydana gelen olayda, 12 yıllık polis memuru Ogün Yürümez, sabaha karşı 05.45 sıralarında E-5 karayolunun Bakırköy kesiminde hasarlı bir trafik kazasından sonra yolda önlem aldığı sırada bir otobüsün çarpması souncu şehit oldu.

Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehit polisin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB 1. Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Kuzey Deniz Saha Komutanı Mustafa Kaya ve İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu'nun da aralarında bulunduğu yöneticiler ve meslektaşları katıldı.

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Ogün kardeşimiz, 3 Kasım günü sabah saat 05.45 sıralarında Bakırköy ilçesinde

meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmekteydi. Ancak kavşağa kontrolsüz giren otobüsün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur. Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü" dedi.

"Üzüntümüz derin, acımız büyük"

Zafer Aktaş, "Şehidimizin değerli ailesi; bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Omuzlarımızda şehitlerimizin, bizlere yüklediği büyük sorumluluklar var. Bunların bilincindeyiz. Türk Polis Teşkilatı olarak bu uğurda İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehit polisin cenazesi törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a uğurlandı.

Kaynak: ANKA

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