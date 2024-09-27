Şehit Eğitimi ve Unutulmaması Vurgusu - Son Dakika
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Şehit Eğitimi ve Unutulmaması Vurgusu

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İstanbul Ümraniye'de şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, Türk milletine seslenerek şehitlerin isimlerinin unutulmaması ve acılara alışılmaması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, destek veren herkese teşekkür ederken, şehitlerin isimlerinin sürekli yaşatılması gerektiğini ifade etti.

27.09.2024 16:47
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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın eşi: "Şehitlerimizi unutmayalım"

İstanbul Ümraniye'de silahla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, " Benim yüce Türk milletinden bir isteğim var. O da şehitlerimizin unutmayalım. Bu acılara alışmayalım" dedi.

SİVAS - İstanbul Ümraniye'de silahla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, " Benim yüce Türk milletinden bir isteğim var. O da şehitlerimizin unutmayalım. Bu acılara alışmayalım" dedi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, Sivas'taki evinde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor. Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk milletine seslenerek, " Bu acılara alışmayalım" diye konuştu.

"Şehitlerimizin ismini sürekli yaşatalım"

Şehitlerin isimlerinin yaşatılmasını isteyen Semih Yılmaz, "Söyleyecek çok şeyimiz var. Ama devletimizin gereğini yapacağından şüphemiz tam. Büyük Türk milletine çok teşekkür ederim. En başından beri gerek arayarak gerek mesaj atarak yanıma gelerek bana destek oldular. Bana güç verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim yüce Türk milletinden bir isteğim var. O da şehitlerimizin unutmayalım. Bu acılara alışmayalım. Şehitlerimizin ismini sürekli yaşatalım. Eşimin tabutu al bayrağa sarılı olarak gitti. Biz öyle geldik buraya. Bizimde üniformamızın tam kalbimizin üzerinde al bayrağımız var. Bende bu nu kalbimde yaşatıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise, " Semih kardeşimizde şehidimize yakışır, dik duruşuyla bizleri onurlandırdı" diye konuştu.

Şehit Eğitimi ve Unutulmaması Vurgusu
Kaynak: İHA

Ümraniye, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

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