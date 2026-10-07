Şehit polis Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu, memleketi Çubuk'ta son yolculuğuna uğurlandı.

SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, 37 yaşındaki polis memuru Ahmet Türkoğlu, kontrol için durdurduğu araçtaki Yusuf Eray Tekalan'ın silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, aynı silahla intihar girişiminde bulunun Tekalan ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve olayın ardından kaçan Tekalan'ın arkadaşları Yasin Aydaş ve Arif Aydaş ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ŞEHİT POLİSİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit polis Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Çubuk Cami-i Kebir Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, milletvekilleri, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeli yer aldı.

Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Ağılcık Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.