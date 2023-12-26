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Pençe-Kilit Harekatı Şehidi Mehmet Serinkan'ın Cenazesi Tavas'ta Defnedildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı Şehidi Mehmet Serinkan'ın Cenazesi Tavas'ta Defnedildi

Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) cenazesi memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı Şehidi Mehmet Serinkan\'ın Cenazesi Tavas\'ta Defnedildi
26.12.2023 - 15:46,
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PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın (32) cenazesi memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Rabia Serinkan ayakta durmakta güçlük çekerken, eşi Çilem Serinkan ve şehidin bedensel engeli kardeşi Büşra Serinkan askeri üniforma giydi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan için Tavas ilçesi Çarşı Camisi önündeki meydanda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şehit Serinkan'ın ailesi başta olmak üzere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, askeri erkan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit Serinkan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AĞABEYİNİN INA BAKIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Serinkan'ın askeri üniforma giyen eşi Çilem Serinkan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dakikalarca sarıldı. Cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle getirilen ve askeri üniforma giyen şehidin bedensel engeli kardeşi Büşra Serinkan da ağabeyinin fotoğrafına bakıp, gözyaşı döktü. 2016 yılında Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan şehidin ağabeyi Hüseyin Serinkan da kardeşini son yolculuğuna uğurladı. Askerler ayakta durmakta zorluk çeken Çilem Serinkan, anne Rabia Serinkan'a destek verdi. Şehit Mehmet Serinkan için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye binlerce kişi katılırken, şehidin naaşı bando eşliğinde top arabasına taşındı. Serinkan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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