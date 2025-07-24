Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne'de Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne'de Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne\'de Gözyaşlarıyla Uğurlandı
24.07.2025 19:41
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu, memleketi Edirne'nin Küplü beldesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, baba evinde düzenlenen törenin ardından belde mezarlığına defnedildi. Törende Edirne Valisi, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu (28), memleketi Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dün meydana gelen kazada askeri araç, Develi karayolu yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu ve Uzman Çavuş İbrahim Göz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Üsteğmen Tuğrul Özsu, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

BABA EVİNDE TÖREN

Şehit Özsu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, dün Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından askeri yetkililer tarafından alınarak Malatya Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, törenin ardından Edirne'ye uğurlandı. Şehit Üsteğmen Özsu için Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde askeri tören düzenlendi. Özsu'nun naaşı ilk olarak beldedeki baba evine getirilerek helallik alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer, şehidin babası Tacettin Özsu, annesi Emirzade Özsu ve ablası Ümmühan Turan'a taziyelerini iletti.

Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun cenazesi daha sonra Küplü Belde Mezarlığı'na getirildi. Burada şehit Üsteğmen Özsu için tören düzenlendi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Çorlu 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, baba Tacettin Özsu ve abla Ümmühan Turan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı başında dakikalarca gözyaşı döktü.

Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun cenazesi, cenaze namazının ardından belde mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne'de Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika

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