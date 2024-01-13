Şehit Üsteğmenin cenazesi memleketi Aksaray'a ulaştı

Şehit yakınları, "Dimdik duracağız, düşmana fırsat vermeyeceğiz"

AKSARAY - Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda terörist gruplarla girilen çatışma sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi memleketi Aksaray'a ulaştı. Polis ve jandarma konvoyuyla siren eşliğinde getirilen şehidin yakınları, "Dimdik duracağız, düşmana fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karşısındaki Irak topraklarına ait Metina Vadisi ile Zap Bölgesinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31), üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li terörist grup ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Üsteğmen'in acı haberi gece yarısı Aksaray merkez Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde Şırnak 23.Tümen Komutanlığı'nda yapılan resmi törenin ardından havayolu ile Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirildi. Buradan karayolu ile Aksaray'a getirilen şehidin cenazesi Somuncu Baba Külliyesi morguna alındı. Şehit Üsteğmen Delen'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazı ile Aksaray Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

Şehit yakınları, "Dimdik duracağız"

Şehit Üsteğmen Delen'in cenazesi askeri heyet ve ailesi tarafından karşılandı. Memleketi Aksaray'da Somuncu Baba Külliyesine getirilen şehidin cenazesi gözyaşları ile karşılanırken, Şehidin kız kardeşleri Büşra ve Esra'nın feryadı ise yürek dağladı. Öte yandan şehidin yakınları Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba ocağında acı bekleyişini sürdürdü. Şehidin İstanbul'da yaşayan halası Havva Ana Baydar (67), yeğenini uzun zamandır göremediğini belirterek, "Ne anlatayım yavrum, o görevindeydi ben İstanbul'daydım. Göremiyordum ben, annesiyle babasıyla telefonda konuşuyordum. Onlar burada oturuyor, biz İstanbul'dayız. Haber bize telefonla açtılar da öyle geldi. Buradan eşim dostum sağ olsun. Telefon açtılar bizde inanamadık. Önce resmini gösterir, baktık resim yok inşallah yalandır dediler. Biraz beklemede kaldık. Sonra ablamın kızının çocuğu var o duymuş bize resmini atmış. Bize telefon açtılar geldik. Dik duruyoruz. Düşmanlara fırsatımızı vermeyeceğiz. Dik geldik, dik de gideceğiz. Vatan bölünmez, kurban olduğum Allah onları bildiği gibi yapsın. Şehit olsun cennete gitsin. Bizimde bir hayırlı çocuğumuz olsun. Hayırlı olsun ne yapalım kafamız dik duracağız. Vatan bizim vatanımız, daha nice şehitler gidecek Allah göstermesin. Kurban olduğum Allah'ım kimseye yaşatmasın. Ama yaşadıktan sonra da inşallah dik duracağız" dedi.

"Peygamber efendimize de komşu oldu"

Şehidin kuzeni Mustafa Baydar ise "Şehidimiz mütevazi efendi düzgün bir insandı. Kendisi sportmendi dedikleri gibiydi. Güler yüzlüydü yani dört dörtlük bir insandı. Ama alın yazısı bu şekilde oldu. Hain saldırıda hain teröristlerin pususunda şehit oldu. Şehitlik mertebesini kazandı. Bence en güzel mertebeyi kazandı. Peygamber efendimize de komşu oldu. Ama biz dediğimiz gibi dik duracağız. Göğsü kabarık duracağız. Onları sevindirmeyeceğiz. Bizler var oldukça onların hiçbir zaman yüzü gülmeyecek. Askeriye hayali vardı. Yani subaylık hayali vardı. Okudu ve oldu. Başarılıydı, azimliydi. Ama dediğimiz gibi kısa sürdü. Peygamber efendimize komşu oldu" diye konuştu.