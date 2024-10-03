Şehit Uzman Çavuş Burak Geniş'in Cenazesi Çanakkale'de Törenle Karşılandı

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1) AĞRI'DA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ'UN CENAZESİ ÇANAKKALE'DE ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

AĞRI'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi, Çanakkale Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Doğubeyazıt'da dün askeri aracın devrildiği kazada Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğu haberi, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık Köyü'nde oturan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık görevlileri refakatinde verildi. Acı haberi alan anne Meşkure ve baba Basri Geniş, büyük üzüntü yaşadı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in naaşı Ağrı'dan askeri uçakla Çanakkale Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı havalimanında düzenlenen askeri törenle karşılandı. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail

Kaşdemir, şehit yakınları, gaziler ile askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin naaşı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle memleketi Yenice ilçesine götürülüp, Merkez Camisi'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.