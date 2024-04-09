Şehit Yakınları Ramazan Bayramı\'nda Cebeci Askeri Şehitliği\'ni Ziyaret Etti

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: ÜNAL AYDIN
Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları, Ankara'da Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit yakınları, ziyarette duygusal anlar yaşadı.
Ankara'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Akeri Şehitliği, şehit yakınlarının ziyaretleri ile doldu. Şehit yakınları, duygularını ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına anlattı.
Şehit babası Kamil Gülünay, "Esas bayram burada oluyor. En güzel bayram burada. Bu kokuyu hissedebiliyorsunuz değil mi? Ne kadar muazzam bir koku. Buruk geçiyor ama buraya gelince bir parça düzeliyoruz, kendimize geliyoruz. Biz buraya haftada 3 kere geliyoruz. Görevimiz bu bizim. Bir babanın görevi bu. 8 senedir bizim çocuğumuz burada yatıyor. 8 senedir her bayram buradayı biz. Tatil nedir bilmeyiz" dedi.
"BİZİM BAYRAMIMIZ BURASI"
Şehit babası Şener Muratoğlu, "Arifeden ziyade günü birlik geliyorum ben. Hakkari Yüksekova'da şehit oldu 2017'de. 6 yılı bitti 7. yıla girdik. Devamlı geliyoruz. Bizim de bayramımız burası" derken, bir şehit annesi de duygularını "Bizim için bayram yok. Üzüntü, özlem hepsi bir arada. 5. senemize girdik" diye ifade etti.
Şehit kardeşi, duygularını, "Bir tek bayramlarda değil, her zaman anıyoruz. Sık sık geliyoruz. Eksikliği, yokluğu her zaman çok belli oluyor. Burada herkesin acısı, duyguları bir. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun" diye dile getirdi.
Bir şehit babası da "Dünden beri buradayız. Bizim bayramlarımız burada. Acı günlerimizi tazeliyoruz. Evlat acısı dünyanın en zor acısı" ifadelerini kullandı.
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