Başkan Yılmaz: Mutsuzluk Sorunları Artıyor

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey İlçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Halkın yaşadığı sorunlara değinen Yılmaz, "8 milletvekili verdiniz. Mahallelerde gören yok, milletvekilcilik oynuyorlar. Doktoru, avukatı, patronu, işçisi herkes mutsuz. Ama buna sona vereceğiz, Şehitkamil'de, Şahinbey'de, Gaziantep'te herkes mutlu olana dek gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nurdağı ve İslahiye'nin ardından Şahinbey İlçesi'ni de ziyaret etti. Deniz Mahallesi sakinleri buluşan Yılmaz, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için çalışacaklarını anlatan Yılmaz, sonrasında bir vatandaşın evinde mahalleli ile bir araya geldi.

"Nereye kadar böyle gidecek?"

Mahalle sakinlerinin yerel ve ulusal anlamda sıkıntılarını dinleyen Yılmaz, 20 yılı aşkın AK Parti iktidarında gelinen noktada herkesin mutsuz olduğunu söyledi. AK Parti milletvekillerini eleştiren Yılmaz, "8 milletvekili verdiniz. Mahallelerde gören yok, milletvekilcilik oynuyorlar. Meclise gittiler, geldiler. Sadece Şehitkamil değil, şehrin dört bir tarafını geziyorum, bu 8 milletvekilinden 1'ini gören yok. Tatile gider gibi Ankara'ya gidip, geliyorlar. Bu vatandaş tatile gidememiş, evine ekmek götürememiş. Nereye kadar böyle gidecek?" diye konuştu.

"Acil çözüm şarttır"

Kentin birçok bölgesini ziyaret ettiğini ve her yerde insanların mutsuz olduğunu kaydeden Yılmaz, "Doktoru, avukatı, patronu, işçisi toplumun tüm kesimlerinde mutsuzluk hakimse bir problem var demektir. Bu daha ne kadar göz ardı edilecek? Bunlara acil çözüm şarttır" dedi.

Yılmaz, "Suriye meselesinde 13 yıl önce itirazlarda bulunduk. Avrupa neden almadı? Neden bize parayı verdi de 'Siz bakın" dedi ve kapıları açmadı. Bu, siyasi bir mesele değil. Bizim için artık hayati mesele haline geldi" ifadelerini kullandı.