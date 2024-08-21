Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçedeki Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçedeki Ziyaretlerini Sürdürüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçedeki Ziyaretlerini Sürdürüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçedeki ziyaretlerine devam ediyor. Yılmaz, farklı kesimlerle bir araya gelerek spor, tarım, kültür ve mahalle sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Yılmaz, her mahalleye eşit hizmet götürme kararlılığıyla çalıştıklarını ve vatandaşların refahını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

21.08.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Yılmaz, "Yaşadığınız mahalle, ilçemizin hangi köşesinde olursa olsun, aynı kaliteli hizmete ve olanaklara ulaşabileceksiniz. Şehitkamil'in her köşesini eşit kılmak, vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu artırmak için hizmetlerin niteliğini her mahallemize eşit şekilde ulaştıracağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, aynı gün içerisinde; Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdulkadir Gözegir, Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Kızkapanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Beykent Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Başkan Umut Yılmaz, ilk olarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporun gençler üzerindeki olumlu etkisi, amatör sporun desteklenmesi ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Başkan Yılmaz, ilçede sporun her zaman öncelikli bir konu olduğunu belirterek, "Gençlerimizin sporla iç içe büyümeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz'ın bir sonraki durağı ise Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği oldu. Birlik Başkanı Osman Türkman ile görüşen Başkan Umut Yılmaz, ilçede hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvancılıkta verimin artırılması ve üreticilerin karşılaştığı zorluklar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yılmaz, tarım ve hayvancılığın ilçe için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, "Üreticilerimizin her zaman yanındayız, onların sorunlarını çözmek için birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Kızkapanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Başkan Yılmaz, dernek üyeleriyle bir araya geldi. Kültürel değerlerin korunması ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, "Birlikte olduğumuz sürece kültürümüzü yaşatabilir ve geleceğe taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz, derneklerle iş birliğinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Son olarak Beykent Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm bulmak için notlar aldı. Yerel yönetim olarak her zaman halkın yanında olduklarını belirten Yılmaz, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve yurttaşların yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

"Hizmet farklılıklarını ortadan kaldırmak için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz"

Başkan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim temel hedefimiz, Şehitkamil'deki her bir mahallede yaşayan yurttaşlarımızın, bulundukları yerden bağımsız olarak, aynı yüksek yaşam standartlarına sahip olmalarını sağlamaktır. Yaşadığınız mahalle, ilçemizin hangi köşesinde olursa olsun, aynı kaliteli hizmete ve olanaklara ulaşabileceksiniz. Bu doğrultuda, mahallelerimiz arasındaki hizmet farklılıklarını ortadan kaldırmak için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Şehitkamil'in her köşesini eşit kılmak, vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu artırmak için hizmetlerin niteliğini her mahallemize eşit şekilde ulaştıracağız. Amacımız, Şehitkamil'de her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek ve eşitlik ilkesini her alanda hayata geçirmektir."

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Spor, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçedeki Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:40:00. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçedeki Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement