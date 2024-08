Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde ziyaretlerine devam ediyor

Güncel

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Başkan Yılmaz, "Yapılması gereken şeyleri yapmak için gece-gündüz uğraşıyorum. Yapacağız da... Biz yapacağız, bahanenin arkasına sığınmayacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Ziraat Odası'nı ziyaretiyle başladığı güne, CHP Gaziantep Kadın ve Gençlik Kolları toplantılarına katılarak devam etti. Çıksorut bölgesinde vatantaşlarlabir araya gelen Yılmaz'ın sonraki durağı Gaziantep Besnililer Derneği ve Kays Aşireti Gaziantep Ceysler Derneği oldu. Başkan Yılmaz, Fıstıklık ve Onat Kutlar mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde de yurttaşların sorunlarını ve önerilerini dinledi, hizmetlere ilişkin görüşleri aldı.

Fıstık Mitingi'ne davet

Başkan Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Gaziantep'e yapacağı ziyareti hatırlatarak, "Cumartesi günü Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel Gaziantep'e geliyor. İşçinin, kadının, emekçinin derdini anlatmak için, ev kiralarını konuşmak, itiraz etmek ve çözüm önerileri sunmak için saat 18.00'de meydanda olacağız. Lütfen, bizi yalnız bırakmayın. Sizden rica ediyorum, lütfen gelin" dedi.

"Kkimin hangi partili olduğuyla ilgilenmiyorum"

Tüm mahallelerde sorunların çözümü için gece-gündüz çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Halkımız bize çok büyük destek verdi. Ziyaret ettiğimiz her adreste, farklı partili yurttaşlarımız var. Ben, ziyaret ettiğimiz noktalarda bize gösterdikleri ilgi ve destek için çok teşekkür ediyorum. Ben bir mahalleye giderken, kimin hangi partili olduğuyla ilgilenmiyorum. Bir mahalleye, o mahallede ne kadar oy aldığıma bakarak gitmiyorum. Ben, mahallelerimize ne yapabilirim derdindeyim. Her mahallemizin problemlerini biliyorum. Mahallelerimizde doğalgaz ile ilgili problemleri çözüme kavuşturuyoruz. Su problemi olan noktalar var, bu konuyla ilgili yetkimiz yok ama konuyla yakından ilgileniyoruz. Mahalle sakinlerimizin beklentisi, daha yaşanabilir bir mahallede yaşamak. İyi bir mahallede yaşamak her yurttaşımızın hakkı. Mesela mahallelerimize park yapmak zorundayım. Bunu vaat olarak veremem. Ben, çocuklarımıza futbol sahası, basketbol sahası yapmak zorundayım. Belediye başkanlığı çabuk geçer. 5 yıl sonra belki beni seçmezsiniz. Benim için önemli olan o döneme girdiğimde mahallelerimizden geçerken, mahalle sakinlerinin yüzüne bakacak yüzüm olsun. Dolayısıyla yapılması gereken şeyleri yapmak için gece-gündüz uğraşıyorum. Yapacağız da. Biz, yapacağız. Bahanenin arkasına sığınmayacağız."