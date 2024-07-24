Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayında Aşure İkramı Yapacak

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla bugün ilçenin farklı mahallelerinde aşure ikramında bulunacak.

Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak için bugün dört farklı noktada aşure ikramı yapacak. Bu kapsamda Eydibaba Mahallesi Bosna Hersek Parkı içerisinde, Hacıbaba Mahallesi eski Köylü Garajı yanında, Karşıyaka Mahallesi eski Kocatepe Mahalle Muhtarlığı önünde ve Eyüpsultan Mahallesi Eşref Bitlis Parkı önünde vatandaşlar aşure ikramından faydalanabilecek.