Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayında Aşure İkramı Yapacak - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayında Aşure İkramı Yapacak

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Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak için dört farklı noktada aşure ikramı yapacak. Eydibaba, Hacıbaba, Karşıyaka ve Eyüpsultan mahallelerindeki parklarda vatandaşlar aşure ikramından faydalanabilecek.

24.07.2024 11:59  Güncelleme: 13:00
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla bugün ilçenin farklı mahallelerinde aşure ikramında bulunacak.

Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak için bugün dört farklı noktada aşure ikramı yapacak. Bu kapsamda Eydibaba Mahallesi Bosna Hersek Parkı içerisinde, Hacıbaba Mahallesi eski Köylü Garajı yanında, Karşıyaka Mahallesi eski Kocatepe Mahalle Muhtarlığı önünde ve Eyüpsultan Mahallesi Eşref Bitlis Parkı önünde vatandaşlar aşure ikramından faydalanabilecek.

Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayında Aşure İkramı Yapacak
Kaynak: ANKA

Muharrem Ayı, Eyüpsultan, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayında Aşure İkramı Yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayında Aşure İkramı Yapacak - Son Dakika
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