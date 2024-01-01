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TÜGVA öncülüğünde Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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TÜGVA öncülüğünde Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi katıldı.

01.01.2024 - 15:37,
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Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından İstanbul'da Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü yapıldı.

İsrail'in geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırıları protesto etmek ve Filistinlilere destek olmak için bugün Galata Köprüsü'nde yürüyüş yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olduğu TÜGVA'nın öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami, Eminönü Yeni Cami, Sultanahmet Cami ile Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından vatandaşlar Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Korteje Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK milletvekilleri, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Nurettin Nebati, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda iktidar partisi temsilcisi de yürüyüşe katılarak destek verdi.

Galata Köprüsü'ne, "For Fair Future, adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil" yazılı pankart asıldı. Yürüyüşe 250 bin kişinin katıldığı anons edildi. Yürüyüşün başında, Avcılar Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi mezunlarından hafız Yusuf Bozkurt Kur'an-ı Kerim okudu. Yürüyüşte konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bilal Erdoğan, "İsrail her gün yüzlerce insanı ve çocuğu katletti. Dünya buna seyirci kaldı. Biz bu sabah yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimiz ve binlerce Filistinli için uyanık olduğumuzu söylüyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek, Filistin davası sürdükçe boykota devam edeceğiz ki sermaye sahipleri ayağını denk alsın" dedi.

FOTOGRAFLAR: TÜGVA

TÜGVA öncülüğünde Galata Köprüsü\'nde Filistin\'e destek yürüyüşü yapıldı
Kaynak: ANKA
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