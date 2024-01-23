Şehitlerin isimleri 38 okulda yaşatılıyor

KARABÜK - Türkiye'nin birliği ve bekası için şehit olan polis ve askerlerin isimleri Karabük'teki 38 okulda yaşatılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan projeler çerçevesinde şehitlerin isimleri Karabük'teki 38 okulda yaşatılıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Ülkemizin birliği dirliği ve bekası için şahadete koşan kahramanlarımızın isimlerini Karabük ili genelinde 38 okulumuzda yaşatmaya çalışıyoruz. Onun dışında da ortak alanlarımız ve kütüphanelerimiz de şehitlerimizin isimlerini veriyoruz" dedi.

"Sadece şehitlerimizin isimlerini vermiyoruz, aynı zamanda okullarımızda şehit ismi olan okullarımızda öğrencilerimize şehidimizin ismini ve şehadetini anlatıyoruz" diyen Akbaş, "Aynı zamanda çocuklarımızın şehitlik, birlik, beka ve bayrak ile vatan sevgisi kavramlarını da anlatmış oluyoruz. Bunun yanında şehidimizin ailesine de sahip çıkıyoruz. Emanetimiz olan aileleri hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramında bizzat okul yöneticilerimiz ziyaret ediyorlar. Onların hal ve hatırlarını soruyorlar. Okullarda yapmış olduğumuz sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde mutlaka şehit ailemiz müsaitse okullarımıza çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akbaş, 44 derslik, 4 kütüphane ve 10 ortak kullanım alanına da şehitlerin isimlerinin verildiğini söyledi.