 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehitlerin isimleri 38 okulda yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şehitlerin isimleri 38 okulda yaşatılıyor

Karabük'teki 38 okulda, Türkiye'nin birliği ve bekası için şehit olan polis ve askerlerin isimleri yaşatılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan projeler çerçevesinde şehitlerin isimleri okullarda kullanılırken, aynı zamanda çocuklara şehitlik, birlik, beka ve vatan sevgisi kavramları da anlatılıyor. Şehit aileleri ise okul yöneticileri tarafından düzenlenen ziyaretlerle destekleniyor.

Şehitlerin isimleri 38 okulda yaşatılıyor
23.01.2024 - 23:16,  Güncelleme: 23:28
Abone Ol

Şehitlerin isimleri 38 okulda yaşatılıyor

KARABÜK - Türkiye'nin birliği ve bekası için şehit olan polis ve askerlerin isimleri Karabük'teki 38 okulda yaşatılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan projeler çerçevesinde şehitlerin isimleri Karabük'teki 38 okulda yaşatılıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Ülkemizin birliği dirliği ve bekası için şahadete koşan kahramanlarımızın isimlerini Karabük ili genelinde 38 okulumuzda yaşatmaya çalışıyoruz. Onun dışında da ortak alanlarımız ve kütüphanelerimiz de şehitlerimizin isimlerini veriyoruz" dedi.

"Sadece şehitlerimizin isimlerini vermiyoruz, aynı zamanda okullarımızda şehit ismi olan okullarımızda öğrencilerimize şehidimizin ismini ve şehadetini anlatıyoruz" diyen Akbaş, "Aynı zamanda çocuklarımızın şehitlik, birlik, beka ve bayrak ile vatan sevgisi kavramlarını da anlatmış oluyoruz. Bunun yanında şehidimizin ailesine de sahip çıkıyoruz. Emanetimiz olan aileleri hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramında bizzat okul yöneticilerimiz ziyaret ediyorlar. Onların hal ve hatırlarını soruyorlar. Okullarda yapmış olduğumuz sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde mutlaka şehit ailemiz müsaitse okullarımıza çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akbaş, 44 derslik, 4 kütüphane ve 10 ortak kullanım alanına da şehitlerin isimlerinin verildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Karabük, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitlerin isimleri 38 okulda yaşatılıyor - Son Dakika


10:01
Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında

Son Dakika
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:43:08. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitlerin isimleri 38 okulda yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement