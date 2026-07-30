Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek

Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı'ndan alınan özel izinle, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek. Cinayet dosyasını incelediği belirtilen Demirtaş'ın görüşme sonrası yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin dikkat çeken bir temasta bulunacak. Edinilen bilgilere göre Demirtaş, Adalet Bakanlığı'nın verdiği özel izin doğrultusunda, Diyarbakır'da hayattan koparılan küçük Narin'in babası Arif Güran ile yüz yüze bir görüşme yapacak. Bu kritik görüşmenin yarın saat 10.00'da gerçekleşeceği öğrenildi.

AVUKATLARI ARACILIĞIYLA DOSYAYI İNCELEDİ

Görüşme öncesinde ortaya çıkan detaylara göre; Selahattin Demirtaş, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma ve dava dosyasını avukatları aracılığıyla temin etti. Demirtaş'ın, acılı babayla yapacağı görüşme öncesinde dosyadaki detayları kapsamlı bir şekilde incelediği belirtildi.

Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek

YAZILI AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Yarın sabah saatlerinde baba Arif Güran ile gerçekleştirilecek olan bu özel izne tabi görüşmenin ardından, Selahattin Demirtaş'ın olaya ve sürece dair detaylı bir yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek - Son Dakika

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