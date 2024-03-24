Selahattin Demirtaş, Diyarbakır\'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı ve kendisinin de annesini ziyaret etmek üzere hastaneye götürüldüğü iddiası geniş yankı uyandırdı.

AVUKATI ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI

Edirne Cezaevi'nde tutulan Demirtaş'la ilgili iddiaya ilişkin açıklama ise avukatı Mahsuni Karaman'dan geldi. Karaman X hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiayı yalanladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Karaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kamuoyunun bilgisine; Sayın Demirtaş'ın annesinin rahatsızlandığı ve kendisinin de annesini ziyarete etmek üzere hastaneye götürüldüğü şeklindeki haberler doğru değildir" ifadelerini kullandı.

BABASINI GEÇEN YIL KAYBETMİŞTİ

Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, 31 Aralık 2023'te Diyarbakır'daki evinde 78 yaşında vefat etmişti. Annesi Sadiye Demirtaş ise 24 Ocak günü zatürre ve böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Demirtaş bu tarihte annesini ziyaret için Diyarbakır'a götürülmüştü.