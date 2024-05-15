Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi

Selahattin Demirtaş\'ın yargılandığı dava ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını aşağıladığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Demirtaş, başka suçtan tutuklu olduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunurken, duruşmaya katılmadı. Sanık avukatı, müvekkilinin savunma yapması için ek süre talep etti ve talep kabul edilerek duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

15.05.2024 12:01
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı.

Duruşma salonunda hazır bulunan sanık avukatı, müvekkilinin önceki celsede açıklanan mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre istedi.

Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

Demirtaş'ın çeşitli mecralardaki konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle açılan 10 dava dosyası birleştirilmiş, dosyalardan 2'si itiraz üzerine ayrılarak İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Kaynak: AA

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