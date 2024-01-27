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Selçuk Bayraktar, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi. Bayraktar, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken bir fotoğrafa, Bayraktar AKINCI TİHA ve SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST 2023'teki uçuşunu gösteren bir fotoğrafa ve İstanbul Boğazı'ndan geçen TCG Anadolu gemisini görüntüleyen bir fotoğrafa oy verdi. Bayraktar, gazetecilere minnettarlık duyduğunu ve fotoğrafın gücünün dünyanın ve tarihin akışını değiştirebileceğini belirtti.

Selçuk Bayraktar, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
27.01.2024 - 12:39,
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ile bir araya gelen Bayraktar, ziyaret sırasında AA muhabirlerinin geçen yıl boyunca yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Gazze için insanlığa büyük sorumluluk düşüyor"

Bayraktar, "Gazze: Kanıt" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" isimli fotoğrafından yana kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yarattığı yıkıma ve bölgedeki insanlık dramına dikkati çeken Bayraktar, bölgedeki gazetecilerin çok zor şartlar altında önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti. Bayraktar, "Dünyada canavarca gerçekleşen soykırım ve katliamlar yaşanıyor. Şimdi bebeklerin dahi katledildiği bir dünyadayız. Kimse kendini emniyette sayamaz. İnsanlık tarihinin hafızasına utançla geçecek trajedilerden birini yaşıyoruz. Dolayısıyla, yaşadığımız bu dönemde tüm insanlığa büyük bir sorumluluk düşüyor." dedi.

Dolunay ve AKINCI

Selçuk Bayraktar, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın çektiği "İstikbal Göklerde" isimli Bayraktar AKINCI TİHA ve SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST 2023'te yaptığı yakın kol uçuşunun görüntüsünü ve Osmancan Gürdoğan'ın Bayraktar AKINCI TİHA'nın "Süper Ay" ile birlikte görüntülendiği "Dolunay ve AKINCI" başlıklı fotoğrafı seçti. Bayraktar, bu iki fotoğrafın yanı sıra Muhammed Enes Yıldırım'ın Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Boğazı'ndan geçen TCG Anadolu gemisini görüntülediği "Boğaz'da Bir Dev" adlı çalışmasına oy verdi.

Yıkımdan umuda

" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk" başlığı altındaki fotoğrafını seçen Bayraktar, doğal afetlerin yarattığı yıkım ve umut arasındaki hassas dengeye dikkati çekti. Bayraktar, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği" başlıklı çalışmasını ve "Spor" kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" isimli fotoğrafını tercih etti.

AA muhabirlerinin çalışmalarını zor şartlar altında gerçekleştirdiklerini dile getiren Bayraktar, çekilen fotoğrafların sanatsal ve tarihsel açıdan büyük bir değer taşıdığını ve insanlık tarihindeki önemli olayları yansıttığını vurguladı. Bayraktar, "İnsanoğlu, hakikate meftun ve hep hakikatin mükemmelliğinin peşinde. Fotoğraf sanatı, hakikate ulaşma çabasının dışa vurumudur. Bazen bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir. Her bir fotoğraf, kendi içinde muhteşem ve anlamlı birer sanat eseridir. Ustaca çekilmiş bir fotoğraf, sadece bir anı yansıtmakla kalmaz; hakikati yansıtarak dünyanın ve tarihin akışını değiştirebilir. Bu güçlü sanat, zamanımızın en büyük trajedilerini ve umutlarını bizlere aktarıyor. Bu nedenle, zorlu koşullar altında çalışan tüm gazetecilere derin bir minnettarlık duyuyorum. 2023 yılına damga vuran çalışmaları, bizlerle ve insanlıkla paylaştıkları için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Selçuk Bayraktar, İsrail, Gazze, Deprem, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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