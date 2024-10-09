Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan Dank Nişanı - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan Dank Nişanı

Selçuk Bayraktar, Kırgızistan'dan Dank Devlet Nişanı aldı ve iki ülke arasındaki dostluğu vurguladı.

09.10.2024 20:47
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Kırgızistan Dank Devlet Nişanı" ile taltif edilmesine ilişkin, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov tarafından takdim edilen Kırgızistan Dank Devlet Nişanı ile onurlandırılmaktan büyük gurur duydum. Gösterdikleri misafirperverlik ve iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirme çabaları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Türk dünyası, geleceğe emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Yapay Zeka Forumu'na onur konuğu olarak katılan Selçuk Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından ülkenin savunma kapasitesine ve askeri potansiyeline yaptığı katkılar nedeniyle Kırgızistan Dank Devlet Nişanı ile taltif edildi.

Bayraktar ve Caparov arasında gerçekleştirilen görüşmede, askeri ve teknolojik işbirliğinin derinleştirilmesi ile savunma projelerinin uygulanması ele alındı. Görüşmede, Baykar Teknoloji'nin katkılarının Kırgızistan'ın savunma sanayisinde büyük bir fark yaratacağı vurgulandı.

"Türk dünyası, geleceğe emin adımlarla ilerliyor"

Selçuk Bayraktar, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da genişletmeye hazır olduklarını belirterek, sınır güvenliğinin sağlanması ve olası tehditlerin caydırılmasında modern teknolojilerin önemine dikkati çekti.

Sadır Caparov tarafından takdim edilen "Kırgızistan Dank Devlet Nişanı" ile onurlandırılmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Bayraktar, "Gösterdikleri misafirperverlik ve iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirme çabaları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Türk dünyası, geleceğe emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Caparov'a Manas Destanı'ndan sahnelerin işlendiği AKINCI maketi takdim etti

Bayraktar, törende Sadır Caparov'a, Kırgız kültüründe önemli bir yere sahip Manas Destanı'ndan sahnelerin işlendiği Bayraktar AKINCI TİHA'nın 1: 10 ölçekli maketini takdim etti. Maketin gövdesi ve kanatlarında Manas Destanı'na ait sahneler yer alırken, bu detaylar Kırgızistan'ın zengin kültürel mirasını ve destanın kahramanlık hikayelerini yansıtıyor.

Selçuk Bayraktar, Türk Devletleri Yapay Zeka Forumu'na onur konuğu olarak katıldı. Forumun ana konuşmacısı olan Bayraktar, yapay zeka teknolojilerinin geleceği ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine dair bir konuşma yaptı.

Bayraktar, Karabağ'ın kurtuluşuna katkılarından dolayı 1 Nisan 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı, 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. 4 Nisan 2023'te Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'dan Askeri İş Birliği Madalyası, 2 Ekim 2023'te ise ASAN Hizmet Madalyası aldı. Ayrıca 18 Ekim 2023'te Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından Mali Ulusal Nişanı, 28 Şubat 2024'te de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından 1. Derece Nişanı ile taltif edildi. 2024'te ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından 1. Derece Nişanı ile onurlandırıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Selçuk Bayraktar, Kırgızistan, Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan Dank Nişanı - Son Dakika

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