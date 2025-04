Selçuk Belediye Meclisi'nde Adalet ve Ekonomi Tartışmaları

(İZMİR) - Selçuk Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birinci oturumunda Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye meclis üyeleri 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreci değerlendirerek, yaşanan hukuksuzluğun Türkiye'de adalete olan güveni sarsmasının yanı sıra ekonomiyi etkilediğini belirtti.

19 Mart'tan bu yana yaşanan süreçte demokrasinin ağır yara aldığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart siyasi darbesiyle ülkeye güvensizlik arttığı için hazine yüzde 60 değer kaybetmiştir. Bahsettiğim bu yüzde 60'ı tamamlasınlar diye yüzde 25 elektrik zammını, 14 Mayıs Mahallesi'ndeki teyzeden de Pamucak'ta oturan vatandaşımızdan da Zeytinköy'de oturan üreticiden de çıkartacaklar. Bu noktada Sayın Caferoğlu'nun yüzde 25 zam diye bahsettiği şey çok geçmeden bu meclisimizde hemen kendini gösterdi Deppo Efes zammıyla. Efes Selçuk Belediyesi'nin almış olduğu bütün bedellerin hepsi ve tarife cetvelleri tekrar önümüzdeki ay gündeme gelecek ve hepsi tekrar zamlanacak. 2025 yılının ilk altı ayını bitirmeden biz tarife cetvelimizde dördüncü değişikliği yapıyor olacağız. Çünkü yaşamak zorundayız. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın evlerini geçindirmeleri gibi bir derdi var."

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart'ta yapılan seçime Efes Selçukluların yoğun katılım göstermesinin yurttaşların değişim isteğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Sengel, "Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyelerimiz 15 binden fazla oy kullanmış olan Selçuklu'nun sesi olmak adına konuştular. 3 bin partilerimizin, onun haricinde 12 binden fazla yurttaşın gelip oy kullanmasını dile getirdiler. İnsanlar artık daha özgür, daha bağımsız, daha güvenli, çocuklarının geleceğinden şüphe etmedikleri yarınlarda yaşamak istiyorlar" dedi.

Sengel, "Mevzunun artık siyasetten daha öte, toplumsal barışa, varlığa ve devam etmeye yönelik olduğu Merhum Alparslan Türkeş'in söylediği gibi 'Hepimize lazım olan şey ekmekten, sudan daha kıymetli olan demokrasidir, adalettir, barıştır' Her şeyden öte bunların ifade edebilir bir düzlemde makul ve mantıklı şekilde bir an önce yerine gelmesinden de ibarettir" diye konuştu.

"Bu ülke yönetilemiyor"

CHP Grup Sözcüsü Nuri Caferoğlu, en son yapılan yüzde 25'lik elektrik zammı nedeniyle belediye meclisinde tarife değişikliğinin gündeme geldiğini belirterek; "5 Nisan itibariyle AK Parti hükümeti elektrik tüketim ücretlerine yüzde 25 oranında zam yaptı. Alınan bu zam kararıyla fatura ödemeleri için vatandaşın cebinden her ay 5 milyar TL daha fazla çıkacak. Bu paralar AK Parti hükümetinin yüzde 100'ünü özelleştirdiği elektrik şirketlerinin kasasına girecek. Biz tarifelerimizi daha yılın başında değiştirmek zorunda kaldık. Geçinebilmek zordu ama artık imkansız hale gelmeye başladı. Bu sürdürülebilir bir durum değil bu doğru bir yönetim tarzı değil. Bu ülke birileri tarafından yönetilemiyor" dedi.