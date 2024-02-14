Selçuk Can: Madalya için o kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri de yaşadım
Uğur DEMİRKIRDI/BÜKREŞ, (DHA) ' Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan Selçuk Can, 'Tarif edilemez bir mutluluk. Şu an heyecandan duygularımı da ifade edemiyorum. Çok kamplar yaptık. Çok çalıştım. O kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri de yaşadım. Şampiyonluk kolay bir şey değil, görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalyam Türkiye'me armağan olsun' dedi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Olimpiyat şampiyonu eski milli sporcu Mehmet Akif Pirim ve şampiyon Selçuk Can, açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, 'Çok mutluyum. Kariyerimin ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşıyorum. Tarif edilemez bir mutluluk. Şu an heyecandan duygularımı da ifade edemiyorum. Çok kamplar yaptık. Çok çalıştım. O kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri de yaşadım. Şampiyonluk kolay bir şey değil, görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalyam Türkiye'me armağan olsun. Büyükler kategorisindeki beşinci madalyam ve ilk altın madalyam. Azeri rakibime daha önce ufak farklarla kaybediyordum. Onu yendik. Olimpiyatlara katılmak hedefim. Allah nasip ederse de katılacağız' diye konuştu.
Şampiyon isimlerle çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten milli güreşçi, 'Çok şanslıyız. Sürekli başkanlarımız antrenmanlara geliyor. Şampiyonların yanında onları örnek alarak motive ediyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.
ŞEREF EROĞLU: BAŞARI VAZGEÇMEYENLERİN ÖDÜLÜDÜR
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, çıtayı yükseğe çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bir-iki sporcuyla finalde olduğumuzda ortalığı ayağa kaldırdığımız dönemlerden, bugün grekoromende 5 finale çıktık. 3 gümüş, 1 altın, 1 bronz madalyamız var. 10 sıkletin 5'inde altın madalya için güreştiğimiz olmadı. Olimpiyatlar araç, amaç değil. Olimpiyatlara 158 gün var. Şampiyonlar orada madalyalar için güreşecekler. Kadınlarda, serbestte, grekoromende tecrübelilerle gençleri harmanladık. Ekip olarak hem gençleştiriyoruz. Hem yeniliyoruz, hem de çıtayı yukarı çıkıyoruz. Bütün sporcularımla gurur duyuyorum. Başarı vazgeçmeyenlerin ödülüdür. Selçuk 4 şampiyonada üçüncü olup 5'incisinde altın madalya kazandı. Selçuk'un antrenörlerine teşekkür ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Selçuk'a 'Benim sana inandığım kadar sen kendine inandığın gün şampiyon olacaksın' dedim.?
Olimpiyat şampiyonu eski milli sporcu Mehmet Akif Pirim ise 'Ekip güzel, şampiyonlar ekibi gibi. Başarı ve başarısızlık ekip işi. Doğru şeylere imza atıyoruz, doğru insanlarla hareket ediyoruz. Yeni isimler çıkıyor. Yeni tarihler yazıyoruz' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Selçuk Can: Madalya için o kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri de yaşadım - Son Dakika
ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Küçükçekmece'de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına Murat Kurum'u gösteren AK Parti, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Alperen Berber ise grekoromen stil 82 kilo finalinde şampiyonaya bireysel katılan Aliev'i 4-3 yendi ve altın madalyaya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otobüste kadın yolcuyu taciz eden yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından dövüldü. O anlar kameralara yansırken kadın bir yolcu, tacizciye tepki göstererek "Pantolonunun niye ıslak?" dedi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girdikten sonra içeride eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin alacağı ve manifesto okuyacakları ortaya çıktı. Taleplerinin kabul görmemesi durumunda ise rehin aldıkları kamu görevlilerine sözde cezalandırma eylemi yapacakları öğrenildi.
TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. TİP'ten yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?