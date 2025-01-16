Selçuk Özdağ'dan Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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Selçuk Özdağ'dan Ateşkes Açıklaması

Selçuk Özdağ\'dan Ateşkes Açıklaması

Selçuk Özdağ, ateşkesin İsrail'in Suriye'deki kazanımlarını pekiştirmek için bir taktik olduğunu belirtti.

16.01.2025 18:03
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(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, " İsrail'in bu ateşkese şu anda ihtiyacı var çünkü Suriye'deki kazanımlarına hız vermek için güçlerini tahkim etmek için zaman kazanmak istiyorlar. Şam'a 20 kilometreye kadar geldiler niye kimsenin sesi çıkmıyor bu da çok ilginç. Diğer bir husus ise zaten Gazze'de bombalayacağı yer kalmadı. Bundan sonra inşaat faliyetleri için planlarını devreye sokacaklar. Bu ateşkes Trump'a hazırlık ve İsrail'in bölgedeki planlarının taktiksel bir parçasıdır. Maalesef ki bu Filistinlilerin bir zaferi değil ama en azından bir süre bombaların yağmayacağı umutlu bir bekleyişin sevincidir" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin olarak, "Gazeteci İsmail Güneş biliyorsunuz telefonla bir bağlantı sağladı. Helikopterin düştüğünü söyledi ardından da benim tahminimdir; buradaki gaye şuydu, eğer İsmail Güneş sağ ise Muhsin Yazıcıoğlu da sağ olabilir o zaman bunlara zamanında ulaşmayalım ve bunlar donarak ölsünler gibi bir mantığın orada hakim olduğunu gözlemliyoruz. Bunun kimler olduğu belli" dedi. Özdağ, "Ben ifademi verdikten sonra şu talepte bulunmuştum mahkemeye; İncirlik üssündeki uydular ve radarlar incelenmelidir demiştim. İncirlik üssünden sadece radarlar geldi ama uydular gelmemişti. Kanaatimiz şuydu; bu helikopter üzerinden F-16'lar geçti ve bu F16'ların hangi millete ait olduğu belli değildi. Yıllar sonra Sivas'taki radarlar incelendiği zaman üç F-16'nın bu bölgelerde dolaştığı tespit edildi ama yine milletleri tespit edilmemişti. Yargılamada bazı sanıklar beraat ederken pişmanlık göstermeyen üç sanığa hapis cezası verilmiş ancak bu kararlar kesinleşmemişti. Zaman aşımı kararı 2019 yılında açılan ve 2021'de mahkeme tarafından karara bağlanan davayı sonuçsuz bıraktı. 16 yıl süren bir soruşturma dosyası bir davaya dönüştürülemiyor?  Neyi soruşturuyorsunuz Allah aşkına? Belli ki bu soruşturma da sümen altı edilecek veya takipsizlik verilerek kapatılacak gibi gözüküyor. O nedenle Adalet Bakanı'na ve Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum; lütfen bu davayı hızlandırın. Savsaklama ve üstünü kapatma gibi bir durum varsa ifşa etsinler yoksa bu konuda sizin de pay sahibi olacağınız algısı güçlenecektir" ifadesini kullandı. Özdağ, şunları kaydetti:

"Gazze halkının ağır bedeller ödeyerek ortaya koyduğu direnişin sonucudur"

"7 Ekim 2023 tarihinde katliamcı İsrail'in saldırılarında 50 bin kişi öldü 100 bin kişi yaralandı. 15 ayın sonunda insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu katliam nihayet bir ateşkes sürecine girdi. Bu ateşkes Gazze halkının ağır bedeller ödeyerek ortaya koyduğu direnişin sonucudur. Ateşkes adaletin tesisi için bir adım olmalı, kalıcı bir barış için ise başlangıç noktası olmalıdır. Burada yaşanan reel durumunda farkında olmamız gerekiyor. Bakınız bu insanlar çoluk çocuğunun tepesine hiç değilse bir süre bomba düşmeyecek belki biraz yiyecek gelecek diye seviniyor. Filistinlilerin bu halleri zaferden ziyade bir varoluş mücadelesidir.

Bundan sonra olacaklar ise Hamas ve türevlerinden arındırılmış her şeyi ile İsrail'e muhtaç bırakılmış özerk bir Filistin devletinin kurulmasına sıra geldi. Bu da planın diğer bir parçası. İsrail'in bu ateşkese şu anda ihtiyacı var çünkü Suriye'deki kazanımlarına hız vermek için güçlerini tahkim etmek için zaman kazanmak istiyorlar. Şam'a 20 kilometreye kadar geldiler niye kimsenin sesi çıkmıyor bu da çok ilginç. Diğer bir husus ise zaten Gazze'de bombalayacağı yer kalmadı. Bundan sonra inşaat faliyetleri için planlarını devreye sokacaklar. Kaldı ki Hamas'ın ateşkesten başka çaresi kalmamıştır. Bu ateşkes Trump'a hazırlık ve İsrail'in bölgedeki planlarının taktiksel bir parçasıdır. Maalesef ki bu Filistinlilerin bir zaferi değil ama en azından bir süre bombaların yağmayacağı umutlu bir bekleyişin sevincidir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Muhsin Yazıcıoğlu, İnsan Hakları, Selçuk Özdağ, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Suriye, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Özdağ'dan Ateşkes Açıklaması - Son Dakika

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