Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Nevruz Resmi Tatil İlan Edilsin' Çağrısı: "Haydi Görelim Samimiyetinizi" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Nevruz Resmi Tatil İlan Edilsin' Çağrısı: "Haydi Görelim Samimiyetinizi"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “21 Mart’ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım” açıklamasını hatırlatarak “Sayın Erdoğan kanun teklifimizi görmüş olacak ki böyle bir talepte bulunmuş. Haydi görelim samimiyetinizi” açıklamasını yaptı.

22.03.2025 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım" açıklamasını hatırlatarak "Sayın Erdoğan kanun teklifimizi görmüş olacak ki böyle bir talepte bulunmuş. Haydi görelim samimiyetinizi" açıklamasını yaptı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Nevruz'un resmi bayram ilan edilmesi için 19 Mart'ta TBMM'ye kanun teklifi sundu. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Özdağ, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sayın Erdoğan kanun teklifimizi görmüş olacak ki böyle bir talepte bulunmuş. Evet Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda dün kanun teklifi verdim. Haydi görelim samimiyetinizi…" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi yönünde geçmişte de çalışmalar yaptığını vurgulayarak, bu konunun sadece bir kutlama meselesi değil, aynı zamanda toplumsal barışı ve ortak kültürel değerleri güçlendiren bir adım olduğunu belirtti.

Nevruz'un Türk halkları için tarihi ve kültürel bir miras olduğunu aktaran Özdağ, "Nevruz, doğanın uyanışıyla birlikte barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolüdür. UNESCO tarafından da 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' olarak kabul edilmiştir. Türkiye olarak biz de bu mirasa sahip çıkmalı ve Nevruz'u gün olarak resmi tatil ilan etmeliyiz" dedi.

Özdağ, iktidar partisinin Nevruz'un resmi bayram ilan edilmesi konusunda nasıl bir tutum sergileyeceğini yakından takip edeceklerini belirterek, bu teklifin bir an önce yasalaşması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Özdağ, Politika, 21 Mart, Güncel, Kültür, Hukuk, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Nevruz Resmi Tatil İlan Edilsin' Çağrısı: 'Haydi Görelim Samimiyetinizi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:23:46. #7.11#
SON DAKİKA: Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Nevruz Resmi Tatil İlan Edilsin' Çağrısı: "Haydi Görelim Samimiyetinizi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement