Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Nevruz Resmi Tatil İlan Edilsin' Çağrısı: "Haydi Görelim Samimiyetinizi"

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım" açıklamasını hatırlatarak "Sayın Erdoğan kanun teklifimizi görmüş olacak ki böyle bir talepte bulunmuş. Haydi görelim samimiyetinizi" açıklamasını yaptı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Nevruz'un resmi bayram ilan edilmesi için 19 Mart'ta TBMM'ye kanun teklifi sundu. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Özdağ, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sayın Erdoğan kanun teklifimizi görmüş olacak ki böyle bir talepte bulunmuş. Evet Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda dün kanun teklifi verdim. Haydi görelim samimiyetinizi…" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi yönünde geçmişte de çalışmalar yaptığını vurgulayarak, bu konunun sadece bir kutlama meselesi değil, aynı zamanda toplumsal barışı ve ortak kültürel değerleri güçlendiren bir adım olduğunu belirtti.

Nevruz'un Türk halkları için tarihi ve kültürel bir miras olduğunu aktaran Özdağ, "Nevruz, doğanın uyanışıyla birlikte barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolüdür. UNESCO tarafından da 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' olarak kabul edilmiştir. Türkiye olarak biz de bu mirasa sahip çıkmalı ve Nevruz'u gün olarak resmi tatil ilan etmeliyiz" dedi.

Özdağ, iktidar partisinin Nevruz'un resmi bayram ilan edilmesi konusunda nasıl bir tutum sergileyeceğini yakından takip edeceklerini belirterek, bu teklifin bir an önce yasalaşması gerektiğini kaydetti.