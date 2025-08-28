Selçuk'ta Hayvan Zehirlenmesi Soruşturması - Son Dakika
Selçuk'ta Hayvan Zehirlenmesi Soruşturması

28.08.2025 16:41
İzmir Selçuk'ta 10 köpek ve 5 kedi zehirlenerek öldürüldü, jandarma soruşturma başlattı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 10 köpek ile 5 kedi öldü. Hayvanların zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

"10 KÖPEK VE 5 KEDİ ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Selçuk ilçesinin kırsal Belevi Mahallesi'nde hayvanların öldüğünü görenler, durumu jandarma ile Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, hayvanların tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışmasında, 10 köpek ile 5 kedinin öldüğü tespit edildi.

İddia vahim! Tavuk etini yiyen çok sayıda kedi ve köpek telef oldu

TAVUK ETLERİNDEN NUMUNE ALINDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi. Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez, "Kaymakamlığımız, Cumhuriyet Savcılığımız, İlçe Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve çok sayıda hayvansever burada. Kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Bu bir vicdansızlıktır, katliamdır. Soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Kaynak: DHA

