İzmir'in Selçuk ilçesinde takla atan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet İ'nin (32) kullandığı 35 AP 8665 plakalı pikap, Aydın-Selçuk kara yolu Çamlık mevkisinde takla atarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet İ'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.
Kazada ağır yaralanan Osman İ. (59) ve kızı Selinay İ. (24), ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Selçuk'ta Pikap Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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