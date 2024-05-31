Şemdinli\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

İnsani Yardım Vakfı Şubesi Başkanı Jehat Yavuz, yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan soykırımın gündemden düşmemesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Zulme sessiz kalmayacaklarını belirten Yavuz, İsrail'in çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkesi hunharca katlederek bir insanlık suçu işlediğini ifade etti.

Açıklamanın ardından gruptakiler, Gazze'de soykırımın sona ermesi ve Filistin halkının özgürlüğü için dua etti.