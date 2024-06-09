Semerkant'ta Danyal Peygamber'in kabrini ziyaret edenleri sincaplar karşılıyor - Son Dakika
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Semerkant'ta Danyal Peygamber'in kabrini ziyaret edenleri sincaplar karşılıyor

Semerkant\'ta Danyal Peygamber\'in kabrini ziyaret edenleri sincaplar karşılıyor

Semerkant şehrinde bulunan Danyal Peygamber'in kabri, her gün birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Kabrin bahçesinde bulunan sincaplar, ziyaretçileri karşılıyor ve onlarla fotoğraf çektirme imkanı sunuyor.

09.06.2024 11:37
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Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Danyal Peygamber'in makamı kabul edilen kabrini ziyaret edenleri, bahçedeki sincaplar karşılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre Danyal Peygamber, MÖ 6. yüzyılda Babil Sarayı'nda yaşamış İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber.

Ansiklopedi'ye göre uzun bir ömür süren Danyal Peygamber'in ne zaman ve nerede vefat ettiği ise bilinmiyor.

Kur'an-ı Kerim ve hadislerde kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almazken, bazı İslam kaynaklarında peygamber olduğu anlatılıyor.

Dünyanın birçok yerinde Danyal Peygamber'e ait olduğu iddia edilen kabirler bulunurken, Türkiye'de Mersin ve Diyarbakır illeri de bunlar arasında yer alıyor.

Kabrin bahçesinde bulunan onlarca sincap, kabri ziyarete gelenleri karşılıyor

Semerkant'ın eteklerinde, Siyab Nehri kıyısına yakın yüksek bir tepede bulunan Danyal Peygamber'in kabri, her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bazı kaynaklarda Hristiyanların, kabri bugünkü yerine taşıdığı ifade ediliyor.

Adı "Hoca Daniyar Peygamber" olarak geçen Özbekistan kaynaklarına göre ise "Danyal Peygamber'in kabri", 14. yüzyılda Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur tarafından İran- Irak sınırında bulunan Şuş şehrinden Semerkant'a getirildi.

Semerkant'taki kabir yaklaşık 18 metre uzunluğunda. Emir Timur'un yerinin tam olarak bilinmemesi için kabri uzun yaptırdığı rivayet ediliyor.

Bahçesinde bulunan onlarca sincap da kabri ziyarete gelenleri karşılıyor. Ziyaretçiler, kabrin bahçesinde insanlardan korkmadan gezen sincapları besliyor, fotoğraflarını ve görüntülerini rahatça çekebiliyor.

Kaynak: AA

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