Şen İsmet Turhangil İçin TBMM'de Tören

(TBMM) - Hayatını kaybeden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

86 yaşında vefat eden eski Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için TBMM'de düzenlenen törene, Turhangil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve milletvekilleri katıldı.

Manisa'da 1939'da doğan Turhangil, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 17. Dönem Manisa Milletvekilliği yapan Şen İsmet Turhangil, evli ve 2 çocuk babasıydı.