Senato, İsrail'e Silah Satışını Engelleyen Tasarıları Reddetti - Son Dakika
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Senato, İsrail'e Silah Satışını Engelleyen Tasarıları Reddetti

Senato, İsrail\'e Silah Satışını Engelleyen Tasarıları Reddetti

Bernie Sanders'ın sunduğu üç tasarı, ABD Senatosu'nda büyük bir çoğunlukla kabul edilmedi.

21.11.2024 12:06
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(ANKARA) – ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders ve birkaç Demokrat Parti üyesinin, İsrail'e silah satışını engellemeyi amaçlayan üç karar tasarısı, ABD Senatosu'nda reddedildi.

ABD Senatosu, İsrail'e silah transferini engellemeye yönelik ABD'li senatör Bernie Sanders ve bazı Demokratlar tarafından sunulan üç karar tasarısını büyük bir çoğunlukla reddetti. Karar tasarıları, ABD'nin İsrail'e tank mermileri, havan mermileri ve Gazze'ye atılan bombalara sıklıkla takılan yönlendirme kiti JSAMS'ın satışlarını engellemeyi öngörüyordu.

Oylama öncesinde Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada Senatör Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "uluslararası ve ABD hukukunu ihlal ettiğini, insan haklarını çiğnediğini ve insani yardımı engellediğini" ifade etti. Sanders, kararların "İsrail'in gelen saldırılara karşı kendini savunmak için kullandığı sistemlerin hiçbirini etkilemeyeceğini ve yalnızca saldırı silahlarına odaklandığını" savundu.

Yüz senatörden 79'u İsrail'e tank mermisi satışının engellenmesini öngören karar tasarısına karşı oy kullanırken, 18'i 'kabul' oyu kullandı. Havan mermilerinin sevkiyatını durduracak ikinci önergeye ise 78 senatör karşı çıkarken, 19'u destekledi. Gazze'ye atılan bombalara sıklıkla takılan yönlendirme kiti JSAMS'ın sevkiyatını durdurmayı amaçlayan üçüncü karar tasarısı için ise senatörler tarafından 17 lehte, 80 aleyhte oy kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Senato, İsrail'e Silah Satışını Engelleyen Tasarıları Reddetti - Son Dakika

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