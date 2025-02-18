Sendika Başkanının Silahlı Saldırısında Şube Sekreteri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sendika Başkanının Silahlı Saldırısında Şube Sekreteri Hayatını Kaybetti

Sendika Başkanının Silahlı Saldırısında Şube Sekreteri Hayatını Kaybetti

Çankaya'daki Birleşik Metal İş Sendikası'nda yaşanan olayda, Şube Başkanı Deniz Ilgan, tartışma sonrası Şube Sekreteri Erdinç Koç'u vurdu ve daha sonra intihar etti. Koç, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

18.02.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan tarafından öldürülen Şube Sekreteri Erdinç Koç, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanlığı'nda meydana geldi. İzmir Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında faaliyet gösteren sendikada Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında tartışma çıktı. Ilgan, yanında bulunan tabanca ile Erdinç Koç'u başından vurdu. Ilgan, daha sonra namluyu kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdinç Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Deniz Ilgan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz Ilgan ile Erdinç Koç arasında sendikal faaliyetler konusunda anlaşmazlık bulunduğu ileri sürüldü. Deniz Ilgan da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

CENAZE KIRŞEHİR'E GETİRİLDİ

Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan tarafından öldürülen Anadolu Şube Sekreteri Erdinç Koç'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Koç'un cenazesi Kırşehir'e getirildi. Öğle namazına müteakip Ahi Evran Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Boztepe ilçesi Eskidoğanlı köyünde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Politika, Kırşehir, 3-sayfa, Çankaya, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sendika Başkanının Silahlı Saldırısında Şube Sekreteri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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