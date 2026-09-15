Sera Kadıgil: Muhalefeti yok etme operasyonu sürüyor

(ANKARA) - TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, LGBTİ+'lara ve derneklere yönelik operasyonların ardından çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Kadıgil, TİP LGBTİ+ Büro ile Adalet İçin Hukukçular hesaplarının da erişime engellendiğini belirterek, kararların toplumsal muhalefeti hedef aldığını savundu.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, LGBTİ+'lara ve derneklerine yönelik gözaltıların ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarının gerekçe gösterilerek çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Kadıgil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Saray rejiminin toplumsal muhalefeti yok etme operasyonları hız kesmeden sürüyor. Dün sabah LGBTİ+'lara ve derneklerine yönelik baskın ve gözaltılar sonrasında yapılan sosyal medya paylaşımları bahane edilerek bugün onlarca twiter ve instagram hesabına erişim engeli getirildi. Aralarında parti çalışmalarımızın kurumsal hesapları olan 'TİP LGBTİ+ Büro' ve 'Adalet İçin Hukukçular' hesaplarının da bulunduğu çok sayıda hesap 'mahkeme' kararıyla erişime engellendi. Halk yoksulluktan kırılırken tüm enerjisini muhaliflerini yok etmek için kullanan bir rejim meşruiyetini o halkta aramaktan çoktan vazgeçmiş demektir. Attıkları her adım bu gerçeğin somut delilidir."