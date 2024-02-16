Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Sarıkamış'ta Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Sarıkamış'ta Toplandı

Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Sarıkamış\'ta Toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) yönetim kurulu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toplandı. Toplantıda, Ajansın 2023 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla 2024 yılında uygulayacağı mali destek programları ve diğer faaliyetler ele alındı.

16.02.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) yönetim kurulu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toplandı.

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyetlerini yürüten SERKA, "92. Yönetim Kurulu Toplantısı"nı Ardahan Valisi ve SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çiçek başkanlığında Sarıkamış'ta gerçekleştirildi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in yanı sıra 4 ilin Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Genel Meclis Başkanları'nın da katıldığı toplantıda, Ajansın 2023 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla 2024 yılında uygulayacağı mali destek programları ve diğer faaliyetler ele alındı.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kars, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Sarıkamış'ta Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:40:29. #1.12#
SON DAKİKA: Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Sarıkamış'ta Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement