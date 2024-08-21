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Serik'te düğünde yaşanan silahlı kavga sonucu bir kişi öldü

Serik\'te düğünde yaşanan silahlı kavga sonucu bir kişi öldü

Serik ilçesinde düğünde çıkan tartışma sonucu eski belediye başkan yardımcısı, eski meclis üyesini tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın nedeni, WhatsApp grubunda yaşanan anlaşmazlık.

21.08.2024 15:59
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir düğünde eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım'ın (63), eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i (40) tabanca ile vurup, öldürdüğü olayın nedeni ortaya çıktı. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın Tuncer'in babasının Kurban Bayramı'nda WhatsApp grubundan yazdığı kutlama mesajını, grup yöneticisi Yıldırım'ın silmesiyle başladığı belirlendi.

Olay, 18 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. 2019- 2024 yılları arasında Serik Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ve MHP'den meclis üyeliği yapan Ziya Yıldırım ile aynı tarihte yine MHP'den meclis üyesi olan Hasan Ali Tuncer arasında düğünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yıldırım, ruhsatlı tabancasıyla 1 el ateş etti. Yaralanan Tuncer uzaklaşmaya çalışırken Yıldırım, 2 kez de arkasından ateş etti. Olay yerinde bir vatandaş, Yıldırım'a arkasından sarılarak durdurdu, başka bir kişi de elinden silahı aldı. Tuncer'e ilk müdahale, düğündeki bir doktor tarafından yapıldı. Çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Tuncer, kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ziya Yıldırım, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BİR DÖNEM ÖĞRETMENİYMİŞ

Diğer yandan Ziya Yıldırım'ın, bir dönem Tuncer'in dershanede matematik öğretmenliğini yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Hasan Ali Tuncer'in cenazesi ise Serik'e getirilerek defnedildi.

GRUPTAKİ BAYRAM MESAJINI SİLDİ

Taraflar arasında düğünde yaşanan tartışmanın WhatsApp yazışmalarından kaynaklandığı öğrenildi. Hasan Ali Tuncer'in babası Fatih Tuncer ile Ziya Yıldırım arasında Kurban Bayramı'ndaki kutlama mesajıyla yaşanan gerginlik nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı. Serik Yüksek Öğrenim ve Bilim Vakfı Onursal Başkanı Fatih Tuncer'in vakıf yöneticilerinin yer aldığı WhatsApp grubunda Kurban Bayramı'nda kutlama mesajı yazdığı ve bu mesajın Yıldırım tarafından silindiği belirtildi. Fatih Tuncer'in grupta yönetici olarak bulunan Ziya Yıldırım'a sitem ve eleştirisi sonrası Yıldırım da cevap verdi.

GÖRÜŞMEK İÇİN DÜĞÜNE GİTTİ

İkili arasında WhatsApp grubunda belirli zamanlarda yapılan yazışmalar sonrası Hasan Ali Tuncer, kendi telefonundan Ziya Yıldırım'a mesaj gönderdi. Telefon aramasının yanıtlanmasını talep eden Tuncer, mesajlarına da karşılık alamadı. Hasan Ali Tuncer, yazdığı son mesaja aldığı "Benim adım Ziya Hoca, bana koca kurt, derler. Ben Serik'te 35 yıllık eğitimciyim. Çok öğrenci yetiştirdim" cevabının ardından tekrar görüşmek için arama yaptı. Aramalarına cevap alamayınca Tuncer, Yıldırım'ın yakınıyla görüşüp düğüne katılacağını öğrendi. Hasan Ali Tuncer, görüşmek istediği Ziya Yıldırım ile düğünde karşılaştıktan kısa sonra tarafların tartıştığı ve olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Kavga, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te düğünde yaşanan silahlı kavga sonucu bir kişi öldü - Son Dakika

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