Serkan Temelci'nin Ölümü Sağlık Sistemini Çürütüyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara'da bir özel hastanede çalışan Serkan Temelci'nin ölümüne ilişkin "İnsan hayatı, özel hastanelerin kar hırsına terk edilmiş durumda. Sağlık sisteminin bu hale gelmesinde sorumluluk taşıyanlar bu ölümlerin de vebalini taşımaktadır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, vale olarak çalıştığı Güven Hastanesi'nde ilk iş gününde fenalaşarak yaşamını yitiren işçi Serkan Temelci'nin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İki buçuk aylık işsizliğin ardından işe başlayan Serkan Temelci'nin fenalaşarak yere yığıldığını, çalıştığı özel hastanede kendisinden ücret talep edildiğini ve "İşe yeni başladım, param yok" demesi üzerine hastaneden çıkarıldığını belirten Akkuş İlgezdi, acil servisten imza alınarak evine gönderilen Temelci'nin yeniden fenalaştığını, Mamak Devlet Hastanesi'ne oradan da Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındığını ancak beyin kanaması nedeniyle yaşamını kaybettiğini kaydetti. Akkuş İlgezdi, bu olayın sadece bir insanın değil, sağlık sisteminin de çöküşünü ortaya koyduğunu söyledi.

"Bir insanın yaşamı, bir tahlil parasından ucuz mu bu ülkede" diyen İlgezdi, sağlık sisteminin, parası olanı yaşatıp olmayana ölüm reva gördüğünü ifade ederek, özel sektörün kontrolüne bırakılan sağlık hizmetlerinin vahim sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Acil servislerde ücret alınmasının yasak olduğunu hatırlatan İlgezdi, "Ama ne yazık ki bu ülkede artık hukuka da vicdana da kulak tıkanıyor. İnsan hayatı, özel hastanelerin kar hırsına terk edilmiş durumda. Sağlık sisteminin bu hale gelmesinde sorumluluk taşıyanlar bu ölümlerin de vebalini taşımaktadır" görüşüne yer verdi.

"Serkan'ın hayatı sadece istatistiklerde bir satır olarak kalamaz"

Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Akkuş İlgezdi, Serkan Temelci'nin ölümünün sıradan bir olay gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, "Serkan'ın hayatı sadece istatistiklerde bir satır olarak kalamaz. Bu trajedinin üzeri örtülemez. Bu ihmaller zincirinin sorumluları ortaya çıkarılmalı, gereken hukuki süreçler derhal işletilmelidir" ifadelerine yer verdi.

İlgezdi, "Bu ülkede sağlık bir hak olmak zorundadır, ayrıcalık değil. Serkan Temelci'nin ölümü vicdanları sızlatmalı ve hepimize sistemin nereye savrulduğunu göstermelidir. İnsan hayatı, paradan ve kardan önce gelmelidir" dedi.