Sermin Bacak davasında savcı sanık eş için ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika
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Sermin Bacak davasında savcı sanık eş için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Sermin Bacak davasında savcı sanık eş için ağırlaştırılmış müebbet istedi
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Muğla'da 8 Mart'ta eşi Sermin Bacak'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ali Bacak'ın yargılanmasına başlandı; savcı, sanığın 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı 1 Ekim 2026'ya erteledi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da, Sermin Bacak'ın katil zanlısı eşi Ali Bacak'ın "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Bacak savunmasında, tartıştıkları sırada Sermin Bacak'ın elinde bıçak olduğunu savunarak, "Ayağım koltuğun kenarına çarptı. Düştüm, o da üzerime düştü. 'Ne yaptın, bana bir şeyler oluyor' dedi. Yere yatırdım, her yeri kan içindeydi. Ben hiçbir şey yapmadım. Üzerime düştüğünde kendine zarar vermiş olabilir" dedi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın "ağırlaştırılmış müebbet hapse" çarptırılmasını istedi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı (42) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Ali Bacak'ın (51) yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Ali Bacak'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada Sermin Bacak'ın annesi Emine Tombak ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ali Bacak savunmasında, eşinin kıskançlık ve öfke krizleri geçirdiğini iddia etti.

Maktulenin aynı zamanda kendisine ve oğluna fiziksel şiddet uyguladığını öne süren sanık Bacak, olayı gününe ilişkin şunları söyledi:

"Akşam oğlumun duşa girip girmemesi konusundan tartışma yaşadık. Sermin ayağa kalktı. Elinde makasla üzerime yürüdü. Ben onu ittim. 'Ne yapıyorsun?' dedim. Tezgahın üzerinde ucu sivri bir bıçak vardı. Sonra baktım, elinde bıçağı gördüm. Elini tuttum. Bana diğer eliyle vurmaya çalışıyordu. Ayağım koltuğun kenarına çarptı. Düştüm, o da üzerime düştü. 'Ne yaptın? Bana bir şeyler oluyor' dedi. Yere yatırdım, her yeri kan içindeydi. Bir santimetre genişliğinde göğsünde kesit vardı. Oraya tampon uyguladım. Oğlum 112'yi aradı. 35 dakika kalp mesaja yaptım, kurtaramadım. Kalbi, elektroşok cihazıyla çalışır gibi oldu.

Dünya bir yana Sermin bir yana. Ben 22 senede eşimin kılına zarar getirtmedim. Suçsuzum. Eğer öyle olsaydım çoktan kendime zarar verirdim. Oğlumun yüzüne bakamazdım. Ben hiçbir şey yapmadım. Üzerime düştüğünde kendine zarar vermiş olabilir. 185 gün oldu, ben her gün Sermin ve oğlumu rüyamda görüyorum. Eşime zarar vermek istemedim. Oğlum için yaşıyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

"BABAMIN NE KADAR DELİ, ANNEMİN İSE İYİ İNSAN OLDUĞUNU HERKES BİLİR"

Duruşmada çiftin 16 yaşındaki oğullarının da pedagog eşliğinde tanıklığına başvuruldu. Olayı net görmediğini belirten çocuk, "Uyumuştum. 20 dakika sonra babamın sesiyle kalktım. Babam anneme kalp masajı yapıyordu. Her yer kandı. Ambulansı aradık. Bıçak yakınlarda değildi. Annem hareket etmiyor, sesi çıkmıyordu. Ambulans geldi. İlk yardım uyguladılar. Sonra annemi sedyeye alıp götürdüler. Ambulansta kalbi tekrar çalışmış. Daha sonra jandarma bizi karakola götürdü. Saat 04.30'da annemin vefat haberini aldım. İfade verdikten sonra annemin ailesi beni alıp götürdü" diye konuştu.

Anne ve babası arasında daha önce de tartışmalar yaşandığını söyleyen çocuk, "Bacak, babam sürekli alkol alıyordu. Anneme ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Evi kan götürecek diye tehdit ediyordu. Daha önce de annemi tüfekle kovaladığını biliyorum. Net görmesem de olayın düşme sonucu olacağını sanmıyorum. Babamın ne kadar deli olduğunu, annemin ise iyi bir insan olduğunu herkes bilir. Babamdan şikayetçiyim" dedi.

Sermin Bacak'ın annesi Emine Tombak da sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, taraflar arasında sanığın savunmasında ileri sürdüğü şekilde bir boğuşma yaşanmadığı değerlendirmesinde bulundu. Savcı, Ali Bacak'ın "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık avukatı ise savcının görüşüne katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı 1 Ekim 2026'ya erteledi.

Anne Emine Tombak, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onun konuşmalarının hepsi yalan. Benim çocuğum okuyordu. Okul önlerinde önüne geçmiş, tehdit ile kaçırdı. Bir gün huzur vermedi. Kaza yaptılar. Üç buçuk ay ben baktım. Bir ağrı kesici bile almadı. Küfür etmediği, işkence yapmadığı tek bir gün yoktur. Hepsi yalan" dedi.

Kaynak: ANKA

Mahkeme, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sermin Bacak davasında savcı sanık eş için ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika

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