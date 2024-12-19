SETA'dan "Ankara Deklarasyonu'nun Başarısını Anlamlandırmak" paneli

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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Ankara Deklarasyonu'nun Başarısını Anlamlandırmak" isimli çevrimiçi panel düzenlendi.

SETA Araştırmacısı Tunç Demirtaş'ın moderatörlüğünde yapılan panele "Cernis" düşünce kuruluşundan İbrahim Mulushewa ile "Talaford Consulting" Direktörü Abdinur Dahir konuşmacı olarak katıldı.

Moderatör Demirtaş, 1 Ocak'tan itibaren Afrika Boynuzu'nda gerilimli bir süreç olduğunu hatırlatarak, Somali ile Etiyopya arasındaki kriz ve Türkiye'nin sorunun çözülmesindeki arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Mulushewa, Etiyopya'da, iki ülkenin Ankara'da vardığı uzlaşının genel olarak olumlu bir şekilde karşılandığını söyledi.

Etiyopya'da Türkiye'ye yönelik "olumlu" bir hava olduğuna işaret eden Mulushewa, Türkiye'nin Etiyopya'da en övülen ülkelerden biri olarak öne çıktığına değindi.

Mulushewa, Etiyopya'nın fazla nüfusuna vurgu yaparak, Etiyopya ile Türkiye arasındaki olumlu havanın, Ankara'nın Afrika Boynuzu'nda çıkarlarını koruması konusunun önemine atıfta bulundu.

Etiyopya'nın, Türkiye'den ekonomik ve askeri alanlarda fayda sağlayabileceğini belirten Mulushewa, Türkiye'nin bölgedeki gücü ve prestijine dikkati çekti.

Dahir de, Ankara'da varılan mutabakatın Somali için "çok önemli bir" adım olduğuna dikkati çekerek, Etiyopya ile sorunların Somali için getirdiği olumsuz etkilerle ilgili bilgi verdi.

Diplomatik çözümün Somali için önemini aktaran Dahir, ülkesinin Etiyopya ile ticaret yapmak istediğinin altını çizdi.

Dahir, Türkiye'nin kritik bir dönemde denge kuran ülke pozisyonunda olduğunu kaydederek, Türkiye'nin diğer ülkelerin aksine arabuluculuk meselesinde başarılı olduğunu hatırlattı.

Panel, soru-cevap bölümüyle devam etti.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisi ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir iş birliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.