Seval Özcan'ın 'Şaşırt Beni' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seval Özcan'ın 'Şaşırt Beni' Sergisi Açıldı

Seval Özcan\'ın \'Şaşırt Beni\' Sergisi Açıldı

Dr. Seval Özcan'ın solo sergisi, Futy Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu. Sergi 3 Ekim'e kadar.

13.09.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi, Futy Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Özcan, açılışta yaptığı konuşmada, "Günümüzde olan bitenler, insanların koşuşturmaca dolu yoğun yaşamları içinde fark edilmeden hızlıca akıp gidiyor. 'Şeker Portakalı' kitabında hiçbir şeyin bizi şaşırtmadığı andan bahsedilirdi, böylesi anların fazlaca olduğu bir dönemdeyiz. Hayat, hızlı bir akış içinde yaşadığımız yolculuklarla dolu. Her yolculuk da geçmişten başlamakta. Ben de kendi sanat yolculuğuma geçmişten, çocukluk hatıralarımda yer alan motiflerden, eşsiz doğal boyaların içinden gelerek başladım. Eserlerim aracılığıyla geçmişten geleceğe yıkılması zor bir köprü kurmayı hedefliyorum." dedi.

Sanatın görülmeyen ve aşina olunan durumlara dair bir farkındalık oluşturması gerektiğini dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Hepimizin biraz görmeye, fark etmeye ve şaşırmaya ihtiyacı var. Bunun için ilk solo sergime 'Şaşırt beni' adını verdim. Bu sergiyi farklı seriler halinde çeşitli ülkelerde izleyicilerle buluşturmayı hedefliyorum. Hepimizin sanat ve renklerin aracılığıyla şaşıracağımız bir sergi olacağına inanıyorum. Sizleri, hayata bir de benim kaleydoskopumdan bakmaya davet ediyorum. Hayatın özü olan boşlukları birlikte fark edip, anlar ve anılarla anlamlandıracağız. Sergimle günümüz dünyasının telaşı içinde izleyicilere ve sanatseverlere eserlerim aracılığıyla nefes alacak bir boşluk yaratıp, kendi gerçekleri ve hatıralarında yer alan motifler vasıtasıyla eserlerimdeki boşlukları hakikatleri ve yaşamlarıyla doldurmaya, sorgulamaya davet ediyorum."

"Sanal gerçeklik gözlüklere sergimde yer verdim"

Sergide dijital bir eserin de yer aldığına ve bu yapıtın sergi içinde önemli anlamı olduğuna dikkati çeken sanatçı, şunları söyledi:

"Sergimde yer alan dijitalde ürettiğim eserin bir bağlamı var, hepsi kendi eserimden çıkışlı bu yüzden anlamlı hikayesi var. Gençlerin dünyasını dinlemek ve gözlemlemek benim için çok değerli. Yeni nesil izleyici, eserinizin bir parçası olmayı, eser ile bütün olmayı arzu ediyor. Kendi eserlerimden yola çıkarak tasarladığım dijital sanat eserlerimi, büyük ölçeklerde video wall ekranlara yansıtıp ve izleyiciyi de içine alan daha sarmalayan mekansal deneyimler halinde sergiliyorum. Sanal gerçeklik gözlüklere de ayrıca sergimin içinde yer verdim. Solo sergimde her yaş grubundan izleyiciler, sırayla dijital gözlüklerin içinden eserimle buluşup, interaktif bir şekilde deneyimleyebilecekler. Amacım özgün sanat eserlerim ve aynı zamanda bu eserlerimden hareketle yarattığım dijital versiyonlarıyla her yaştan insanın ruhuna dokunabilmektir."

"Şaşırt Beni" sergisi, 3 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Seval Özcan hakkında

Dr. Seval Özcan, 1983'te İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Halen Medipol Üniversitesinde ders veren Özcan, bir süre İngiltere ve İtalya'da yaşadı.

"Müzelerin Markalaşmasının Önemi ve Süreçleri" üzerine akademik çalışması bulunan, 12. Contemporary İstanbul'da tabloları sergilenen sanatçının eserleri hem ulusal hem uluslararası sergi ve fuarlarda yer aldı.

Türk Kızılayın 150. yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" projesinde, sanatçının "Mavi Ay/Mavi Lunar" adlı eseri "Artweeks Akaretler 3. Edisyon"da Galeri Baraz'da sergilendi.

Özcan'ın eserleri, Brüksel'de düzenlenen "Art Brussel Uluslararası Contemporary Sanat Fuarı" ve "Milano Sanat Fuarı"nda da sanatseverlerle buluştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Güncel, Ressam, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seval Özcan'ın 'Şaşırt Beni' Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:59:37. #1.11#
SON DAKİKA: Seval Özcan'ın 'Şaşırt Beni' Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement