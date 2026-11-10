Sevda Karaca, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini genç başına 97,47 lirayla eleştirdi

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - EMEK Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini gençlerin yoksulluk, işsizlik ve bağımlılık sorunları üzerinden eleştirdi. Üniversite öğrencilerinin yüzde 82'sinin çalıştığını, her iki öğrenciden birinin üniversitenin ikinci sınıfında borçlu olduğunu belirten Karaca, iktidar mensuplarının çocuklarının şirket kurma, milyarlık ihaleler alma ve kamu kurumlarına atanma süreçlerini gündeme getirerek, "Madalyonun öbür yüzünde ama nepo baby'leriniz var" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu görüşmeleri sürüyor. Komisyonda konuşan EMEK Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, şunları kaydetti:

"Dün Meclis'te milletvekillerini tehdit eden tehdidin gereği yaptırıldı. Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi gözaltına alındı. Sonra biz ona 'Sarayın sermaye kılıcı, sizden sayın değil, olsa olsa sanık olur' deyince kızıyorsunuz bize. Dün tehdidi burada yaptılar, hemen gereğini gözaltıyla yaptılar. Şimdi yargıyı siyasi intikam aracına çevirenler ne zannediyor? Merak ediyorum. Ne zannediyorsunuz mesela?

"SİZİ ANTEP'Lİ ANNELERE ŞİKAYET EDİYORUM"

Siz azade mi kalacaksınız burada. İşte ülkenin gençlerine gösterdiğimiz memleket bu. Hak yok, hukuk yok. Bakın Sayın Bakan, ben aylardır Antep'te işçi evlerindeyim. Neredeyse her akşam. Ailelerin en büyük derdi uyuşturucu. Her yoksul evinde çocuk yaşta bağımlı var. Bakın, Antep'te kadınlar çocuklarını Menzil tarikatına götürüyorlar kendi elleriyle. Uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için devletten, belediyeden, sizden sürekli eli boş döndükleri için... Siz bunu belki sorun olarak görmezsiniz. 'Ne güzel tarikata götürüyorlar' diyebilirsiniz. 'Ne güzel işte' diyebilirsiniz. Galiba tam da bu yüzden herhalde gençlik bütçesinde bağımlılıkla mücadele programı bütçeden yine en düşük payı almış. Geçen sene eleştirdik az diye bu sene daha da azaltmışsınız. Hedefiniz 750 bin gence sadece eğitim vermek. Bağımlılıkla mücadeleden anladığınız tek şey bu. Bakanlık genç başına yalnızca 97,47 lira ayırmış. Ben sizi buradan Antepli annelere şikayet ediyorum Sayın Bakan. Tarikatlara çocuklarını uyuşturucudan kurtarsınlar diye teslim etmek zorunda olan annelere sizi şikayet ediyorum.

MESEM ÖĞRENCİSİNİ ANLATTI: 'GERİYE DÖNÜP BAKTIĞIMDA HER ŞEY KARANLIK' DİYOR

Bu ev buluşmalarında bir gerçek daha çıktı ortaya. Biz o evlerde çocukların gecenin bir yarısı işten geldiğini gördük. Çünkü abiler ya işsiz ya da organize sanayide üç kuruşa talip. Babaların elleri bir çolak, iş kazası geçirmişler ve onlara verdiğimiz üç kuruşluk engelli maaşına mahkümlar. Bu çocuklar bodur, yorgun, gözlerinin altı çökmüş. Bakın, MESEM mezunu bir genç anlatıyor, elektrik tesisatı mezunu. 'Ben bu bölüme girdiğimde 14-15 yaşlarında çocuktum. Şu an 18 yaşındayım. Bel, sırt, boyun ağrıları, saç dökülmesi, kalp sıkışması, bir ton sorunla mezun oldum. Bir tane güzel anım yok' diyor. 'Gençlik nedir? Bilmiyorum' diyor. 'Geriye dönüp baktığımda gördüğüm tek şey karanlık' diyor. Bakın, 18 yaşında bir genç, 'Gördüğüm tek şey karanlık' diyor.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDE 82'Sİ ÇALIŞIYOR"

Siz bu ülkenin gençleri için sadece evlilik algısı araştırması yaptınız. Gençlik örgütümüz Emek Gençliği'nin İstanbul gençliği ve MESEM'li öğrencilerle ilgili araştırmalarına, anket sonuçlarına bir bakın bari. Üniversite öğrencilerinin yüzde 82'si çalışıyor Sayın Bakan. ya çalışmış ya da çalışmak zorunda. Ama sizin parlattığınız programlarınızda çalışmıyorlar. Nerede çalışıyorlar biliyor musunuz? Garsonlukta, baristalıkta, mutfaklarda; sigortasızlar, güvencesizler, düzensiz çalışıyorlar. Borçluluk oranlarına bakar mısınız? Daha üniversitenin ikinci sınıfında her iki öğrenciden biri borçlu. Nerede bu gerçekler sizin sunumunuzda? Siz sunumunuzda kendi yürüyüşlerinizi öve öve anlattınız. Bakın, bu ülkede gençler kendi talepleri için yürüyüşlere katılınca yurtlardan atılıyorlar, bursları kesiliyor, evleri basılıp gözaltına alınıyorlar, aileleri tehdit ediliyor. Ne istiyor gençlerden? Siz şimdi değerlerden bahsediyorsunuz.

HABAŞ'ta iş cinayetinde katledilen 25 yaşındaki Kaan Özsevin'in kız kardeşi Şeyval'i dinlediniz mi bugün? Şeyval, cinayet mahalline dönüşen bu fabrikada diyor ki: 'Abime dediler ki eğer iş kazası dersen seninle uğraşırlar.' Uğraşmışlar işte. Şimdi kemiğinin üstünde eti kalmadı Kaan'ın, abisinin. Bunun hesabını soruyor. Bakın, HABAŞ'ta ilk gününde, ilk iki saatte ölen işçinin çocuğu ne diyor biliyor musunuz? 'Bize bir açıklama bile yapmıyorlar. İki saatlik işçinin ne işi var kazan temizliğinde?' Bir çocuk söylüyor bunu. Sizin çocuklara verdiğiniz hayat dersi bu işte.

"MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜNDE NEPO BABY'LERİNİZ VAR"

Bu kadar. Madalyonun öbür yüzünde ama nepo baby'leriniz var. Sevgili çocuklarınız var. Fahrettin Altun'un oğlu 20 yaşında tarım şirketi kuruyor. 23 yaşında milyoner oluyor. Genel Başkan Yardımcınız Hayati Yazıcı'nın oğlu fon vurgununda servet götürüyor. Kırklareli milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın 25 yaşındaki oğlu üç milyarlık ihaleye konuyor. Karaman milletvekilinin 19 yaşındaki oğlu, üniversite eğitimi devam ederken ne hikmetse Kars Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde istisnai memur olup oradan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna atanıyor. Adana milletvekilimiz Necdet Ünüvar'ın oğlu, KPSS'ye bile girmeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinde birinci derece kadrolu müşavir oluyor."