Sevgililer Günü\'nde Çiçekçilerin Yoğunluğu Artıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor.

Trakya'da çiçekçiler, Sevgililer Günü için başta kırmızı gül olmak üzere çiçek stoklarını artırdı.

Müşterilerin taleplerine göre çiçek buketleri hazırlayan esnaf, siparişlerini teslim etmeye başladı.

Vatandaşlar, siparişlerini genellikle internet üzerinden ya da telefonla oluşturuyor.

Çiçekçi Yıldız Sabırman, AA muhabirine, Sevgililer Günü dolayısıyla sipariş yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Sevgililerin genellikle çiçek buketi tercih ettiğini ifade eden Sabırman, "Bugün için bir haftadır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gülün tanesi 250 liradan başlıyor. Buketleri ise çeşidine göre 400 ila 750 lira arasında satıyoruz." dedi.

Çiçekçi Aytaç Sabırman da sevgiliye verilecek en güzel hediyenin çiçek olduğunu söyledi.

Satışların yeni başladığını, akşam saatlerine doğru artacağını belirten Sabırman, tüm çiftlerin Sevgililer Günü'nü kutladı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Eşlerine ya da sevgililerine çiçek almak isteyenler, çiçekçi esnafında yoğunluk oluşturdu.

Çiçekçi Tugay Aras, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, sabah saatlerinde başlayan hareketliliğin gece geç saatlere kadar süreceğini kaydetti.

Tekirdağ'da ise çiçekçilerde benzer yoğunluk görülüyor.

Çiçekçi Gülşah Erol, diğer günlere göre daha fazla satış yaptıklarını anlattı.

Sevgililer Günü'nde en çok gül satıldığını bildiren Erol, akşam geç saatlere kadar çalışacaklarını dile getirdi.

Nevzat İlhan ise sevgilisine çiçek alıp onu sevindireceğini belirterek, herkesin Sevgililer Günü'nü kutladı.