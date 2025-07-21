Seydikemer'de 57 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Seydikemer'de 57 Düzensiz Göçmen Yakalandı

21.07.2025 18:49
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Muğla Seydikemer'de plajda 57 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plajda 57 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşen Mahallesi Karadere Plajı'nda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu İran, Irak, Afganistan ve Mısır uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydikemer'de 57 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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