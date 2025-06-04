Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Hukuk ve Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Hukuk ve Demokrasi Vurgusu

04.06.2025 13:52  Güncelleme: 15:27
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, tutsak edilenin şahsi değil, halkın iradesi olduğunu belirtti. Tekin, hukukun ve demokrasinin tehdit altında olduğunu ifade ederek, siyasi saldırılara karşı geri adım atmayacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Tutsak edilen şahsım değil, Seyhan halkının iradesidir. Tutsak edilen; hukuktur, demokrasidir. Ancak bir adım dahi geri atmayacağız. Bu günler geçecek ve milletin iradesi er ya da geç tecelli edecektir. Unutmayın ki halkın iradesinden daha büyük bir güç yoktur. Hepinizi, tüm Seyhanlı hemşehrilerimi, yol arkadaşlarımı saygı, sevgi ve dayanışma ile kucaklıyorum" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 22 isim tutuklandı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in avukatları tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Tekin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kıymetli Seyhanlı yurttaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım, ilk günden bu yana Seyhan'ımızı sizlerle birlikte yönetmenin haklı gururu ve onuruyla tüm hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Bugün yaşadığımız bu hukuksuzluğun açıklanabilir hiçbir yanı yoktur. Yıllardır hak, hukuk, adalet mücadelesinin bir parçası olarak sürdürdüğüm ve sizlerin onayı ile Seyhan Belediye Başkanı olarak devam ettirdiğim görevimde en ufak bir leke yoktur. Bunu bu kararı verenler de çok iyi bilmektedir. Tamamen siyasi saiklerle verilmiş olan bu karar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize yönelik sistematik olarak sürdürülen bir saldırının parçasıdır.

"Tutsak edilen şahsım değil, Seyhan halkının iradesidir"

Bu nedenledir ki tutsak edilen şahsım değil, Seyhan halkının iradesidir. Tutsak edilen; hukuktur, demokrasidir. Ancak bir adım dahi geri atmayacağız. Bu günler geçecek ve milletin iradesi er ya da geç tecelli edecektir. Unutmayın ki halkın iradesinden daha büyük bir güç yoktur. Hepinizi, tüm Seyhanlı hemşehrilerimi, yol arkadaşlarımı saygı, sevgi ve dayanışma ile kucaklıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Hukuk ve Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

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