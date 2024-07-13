CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır\'daki saldırılarla ilgili soru önergesi verdi

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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da özellikle son üç ayda ve son olarak da 12 Temmuz'da bazı işletme ve yurttaşlara yapılan saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, Yerlikaya'ya saldırıda kullanılan silah ve ses bombalarının saldırganlar tarafından nasıl temin edildiğini ve saldırılarla ilgili etkin bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da son üç ayda ve son olarak da 12 Temmuz'da bir işletmeye yönelik düzenlenen saldırıları TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tanrıkulu önergesinin gerekçesinde, "Diyarbakır'da son zamanlarda siyasi ve ideoloji temelli korkutmalar, tehditler; doğrudan yurttaşlarımızın bir araya geldikleri ve hatta konutlarının özel alanlarındaki sosyal faaliyetlerine dönük saldırılar kamuoyuna yansımıştır. Son olarak 12 Temmuz'da Suriçi Bölgesindeki Karga ve Hewş kafeye ses bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmiştir. Diyarbakır'da son 3 ayda, dans okulu etkinliğine, özel mülkiyetinde yer alan sosyal alanlarında zaman geçiren yurttaşlarımıza, kamusal alana dahil restoranlarda ve kafeteryalarda zaman geçiren vatandaşlarımıza dönük tekbir getirerek düzenlenen sözlü ve fiziksel saldırılar her türlü şikayete rağmen güvenlik güçleri tarafından görmezden gelinmiş ve Yargı makamlarınca da etkin biçimde soruşturulmamıştır" dedi. Bu durumun Diyarbakır halkında kaygı ve tepki uyandırdığını ifade eden Tanrıkulu, şunları ifade etti:

"Kimlikleri açıkça belli olan bu şahıslara anında müdahale edilmemesi, gözaltına alınsalar dahi kısa sürede serbest bırakılmaları yine kamuoyunda bu şahısların korunduğu düşüncesini geliştirmektedir.

12 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan saldırıda kafeterya işletmecilerinin, saldırıdan önce tehdit aldıklarına dair güvenlik güçlerine başvuruda bulundukları, ancak tehdit eden ve saldırgan şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı da kamuoyuna yansımıştır.

Bu eylemleri gerçekleştirenlerin Anayasaya, Anayasada yer alan kurumlara karşı yasa dışı faaliyet içinde oldukları, güvenlik güçlerinin her düzeydeki birimlerinin bu faaliyetleri gerçekleştirenleri görmezden geldikleri, korudukları, hoşgörü gösterdikleri ve Yargı makamlarının da etkin soruşturma yürütmedikleri, Diyarbakır'daki meslek örgütlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve yurttaşlarımızda yaygın kanaat olarak bulunmaktadır."

Tanrıkulu Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

28 Mayıs 2023 tarihinden sonra Diyarbakır genelinde bahse konu saldırılara benzer saldırılara maruz kalan ve şikayette bulunan toplam iş yeri sayısı kaçtır? Bu şikayetler akabinde kaç kişi gözaltına alınmıştır ve kaç kişi adli mercilere sevk edilmiştir, bunlardan kaçı hakkında tutuklama kararı verilmiştir?

Bahse konu saldırılarda kullanılan silah ve mühimmatların kaçı ele geçirilmiştir, ele geçirilen silah ve mühimmatların çeşitleri nelerdir ve bu silahların nereden nasıl temin edildiği tespit edilmiş midir?

28 Mayıs 2023'ten saldırıya uğramadan önce tehdit aldığına dair güvenlik güçlerine başvuran toplam işletme sayısı kaçtır?

28 Mayıs 2023'ten sonra tehdit aldıklarına dair güvenlik güçlerine başvuran işletme, firma sahibi, çalışanı yurttaşlarımızın kaçının başvuruları hakkında işlem yapılmış ve adli mercilere iletilmiştir?

19 Haziran 2024 akşamı Diyarbakır'ın tarihi Suriçi Bölgesinde yer alan "Sihirbazın Mekanı" isimli kafeteryanın da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradığı iddiaları doğru mudur?

22 Haziran 2024 akşam kamuoyuna da yansıyan görüntülerde Diyarbakır'da da şubesi bulunan Burger King ve Starbucks gibi zincir işletmelere saldırarak yurttaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden şahısların organize biçimde eylem gerçekleştirdikleri açıktır. Kimlikleri görüntülerle de açıkça belli olan bu şahısların hangi dernek, vakıf, siyasi partinin üyeleri veya sempatizanları oldukları tespit edilmiş midir?

22 Haziran 2024 akşamı yaşanan saldırının ardından gözaltına alınan saldırganlar hangi yasa hükümleri gereği kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştır? İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali, Darp, Yaralama, Tehdit, Mala Zarar Verme, Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit suçlarının yetkili Savcılık makamı tarafından etkin biçimde soruşturulmamasının gerekçesi ve izahı nedir?

12 Temmuz 2024 tarihinde Hewş ve Karga isimli kafeteryalara düzenlenen silahlı, ses bombalı saldırının öncesinde işletmecilerin tehdit aldıklarına dair emniyet birimlerine başvuruda bulundukları, bu başvuruların karşılıksız kaldığı iddiaları doğru mudur?

2024 yılı içerisinde Diyarbakır'da tehdit edildiğine dair güvenlik güçlerine başvuran işletme, firma sahiplerinin sayısı kaçtır? Bu başvuruların kaçı sonuçlandırılmıştır?

12 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır'daki kafeteryalara yapılan saldırılarda kullanılan ses bombaları ve silahlar Emniyet Müdürlüğü envanterindeki kayıp, çalıntı mühimmat, silah envanteriyle karşılaştırılmış mıdır '

Orijinal isimleriyle 'STUN GRENADE VE FLASH BANG GRENADE' ciddi yaralanmalara yol açtıkları da bilinen Türkiye'de de ses bombası olarak adlandırılan mühimmatların internet ortamlarında dahi temin edilebilecekleri görülmektedir. Bu mühimmatların internet ortamlarında erişimi kolay biçimde pazarlanmalarına neden izin verilmektedir'

Saldırganların kullandıkları ses bombaları birçok özel operasyon tekniklerinde kullanılmaktadır; dolayısıyla saldırganların bu mühimmatları nereden ve nasıl temin ettikleri tespit edilmiş midir'

Saldırıda kullanılan silahların geçmişte emniyet mensuplarına dönük saldırılarda kullanılan silahlar olup olmadıklarına dair eşleştirme ve karşılaştırma yapılacak mıdır'

12 Temmuz 2024 günü bahse konu saldırıyı gerçekleştiren failler tespit edilip yakalanmış mıdır, haklarında yapılan yasal işlemler nelerdir'

Diyarbakır'daki saldırıları gerçekleştiren faillere ilişkin güncel adli süreç nedir' Bu süreçler kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

Dozu giderek artan saldırılar Diyarbakırlı yurttaşlarımızı tedirgin etmektedir; dolayısıyla bu saldırılar ve saldırılara dair etkin bir soruşturma yürütülecek midir? Bu soruşturma kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacak mıdır?