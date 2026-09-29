Shandong Tangyi'de su kabağı ekimi 666,67 hektarı aşarken işleme 10 kategoriyi geçti - Son Dakika
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Shandong Tangyi'de su kabağı ekimi 666,67 hektarı aşarken işleme 10 kategoriyi geçti

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Shandong Tangyi\'de su kabağı ekimi 666,67 hektarı aşarken işleme 10 kategoriyi geçti
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Shandong eyaletine bağlı Tangyi kasabasında su kabağı yetiştiriciliği ve işlenmesi geleneksel sektör olarak öne çıkıyor. Yerel yönetim kırsal kalkınmaya katkı sağlayan sektöre önem verirken ekim alanı 666,67 hektarı aştı, işleme teknikleri 10'dan fazla kategoriye ulaştı.

LİAOCHENG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Tangyi kasabasında su kabağı yetiştiriciliği ve işlenmesi, geleneksel bir sektör olarak öne çıkıyor.

Yerel yönetim, kırsal kalkınmaya katkı sağlayan söz konusu sektörün gelişimine büyük önem veriyor.

Günümüzde kasabada su kabağı ekim alanı 666,67 hektarı aşarken, su kabağı işleme teknikleri de 10'dan fazla kategoriye ulaşmış durumda.

Kaynak: Xinhua
Yerel YönetimEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Shandong Tangyi'de su kabağı ekimi 666,67 hektarı aşarken işleme 10 kategoriyi geçti - Son Dakika
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