Shandong Tangyi\'de su kabağı ekimi 666,67 hektarı aşarken işleme 10 kategoriyi geçti

LİAOCHENG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Tangyi kasabasında su kabağı yetiştiriciliği ve işlenmesi, geleneksel bir sektör olarak öne çıkıyor.

Yerel yönetim, kırsal kalkınmaya katkı sağlayan söz konusu sektörün gelişimine büyük önem veriyor.

Günümüzde kasabada su kabağı ekim alanı 666,67 hektarı aşarken, su kabağı işleme teknikleri de 10'dan fazla kategoriye ulaşmış durumda.