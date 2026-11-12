Shanghai\'da sanat haftası kapsamındaki ART021 fuarı 149 galeriye ev sahipliği yapıyor

Shanghai'da sanat haftası kapsamındaki ART021 fuarı 149 galeriye ev sahipliği yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shanghai'da 10-15 Kasım arasında sürecek sanat haftası kapsamındaki 14. ART021 Çağdaş Sanat Fuarı çarşamba günü ziyaretçi kabul etmeye başladı. Fuar, 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi bir araya getiriyor.
SHANGHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- 8. Shanghai Uluslararası Sanat Eserleri Ticaret Haftası kapsamında düzenlenen 14. ART021 Shanghai Çağdaş Sanat Fuarı çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
10-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sanat haftasının önemli etkinliklerinden biri olan fuar, 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua
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