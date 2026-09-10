Shenzhen Havayolları Sidney\'e uçacak, havalimanında havayolu sayısı 55\'e çıkacak

SİDNEY, 10 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney Havalimanı, Shenzhen Havayolları'nın havalimanına sefer düzenleyen 10. Çinli havayolu şirketi olacağını açıkladı.

Havalimanı perşembe günü yaptığı açıklamada, Shenzhen Havayolları'nın 14 Aralık'tan itibaren Shenzhen'den Sidney'e haftada dört sefer düzenleyeceğini bildirdi.

Sidney Havalimanı İcra Kurulu Başkanı Scott Charlton, "Çin, Sidney Havalimanı'nın en önemli uluslararası pazarlarından biri olmaya devam ediyor. Çin vatandaşları, havalimanının en büyük ikinci uluslararası yolcu grubunu oluşturuyor ve bu grubun sayısı geçen yıla göre yüzde 13,9 arttı" ifadelerini kullandı.

Seferlerin başlamasıyla Shenzhen Havayolları, Sidney'e gidiş-dönüş uçuşları gerçekleştiren 10. Çin merkezli havayolu şirketi olacak ve havalimanında faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin toplam sayısı rekor bir seviye olan 55'e yükselecek.