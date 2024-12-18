Shenzhou-19 Uzay Görevi Rekor Kırdı

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-19 mürettebatı salı günü Beijing saatiyle 21.57'de ilk araç dışı faaliyetlerini tamamladı.
Shenzhou-19 mürettebatının ilk araç dışı faaliyetleri dokuz saat sürdü. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çinli astronotlar tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetlerin süre bakımından yeni bir rekor kırdığını duyurdu.
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